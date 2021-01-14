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Наступивший год будет короче 2020-го

14.01.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Планируется, что наступивший год будет короче 2020-го в связи с ускорением вращения Земли. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.


Фото: NASA / Unsplash

Не так давно ученые сообщили, что 2020 год был короче обычного. Так, по данным Time and Date, Земля побила предыдущий рекорд самого короткого астрономического дня, установленный в 2005 году.

Так, 5 июля 2005 года наша планета совершила оборот на 1,0516 миллисекунды быстрее, чем обычно (как правило, норма — это 86 400 секунд). А вот 19 июля 2020 года планета совершила один оборот на 1,4602 миллисекунды быстрее.

Вообще, в 2020 году было зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений начиная с 1960 года.

Что же касается 2021-го, то российские ученые сказали следующее: «По предварительному прогнозу — да (короче — ред.), но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли».

 
 
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Причем 2020-й тоже был не самым длинным.
 
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