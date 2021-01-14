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Наступивший год будет короче 2020-го
Источник материала: Tut.by
Планируется, что наступивший год будет короче 2020-го в связи с ускорением вращения Земли. Об этом
Не так давно ученые
Так, 5 июля 2005 года наша планета совершила оборот на 1,0516 миллисекунды быстрее, чем обычно (как правило, норма — это 86 400 секунд). А вот 19 июля 2020 года планета совершила один оборот на 1,4602 миллисекунды быстрее.
Вообще, в 2020 году было зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений начиная с 1960 года.
Что же касается 2021-го, то российские ученые сказали следующее: «По предварительному прогнозу — да (короче — ред.), но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли».
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Причем 2020-й тоже был не самым длинным.
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