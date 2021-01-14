«5 секунд - и могла случиться трагедия». В ГАИ рассказали подробности съезда Infiniti в переход

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад возле Комаровского рынка автомобиль оказался в подземном переходе . По счастливой случайности людей в тот момент не было, никто из прохожих не пострадал, пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

В отделе ГАИ Советского района рассказали, что, просматривая камеры видеонаблюдения, сотрудники милиции пришли к выводу: пятерым прохожим не хватило буквально пяти секунд, чтобы дойти до места падения машины. В этом случае последствия ДТП могли быть намного серьезнее.

Напомним, 42-летний водитель Infiniti, двигаясь по улице Хоружей со стороны улицы Богдановича, при выполнении левого поворота на улицу Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель серьезно не пострадал. По результатам медосвидетельствования, он был трезв.

— Мужчина вызван для разбирательства. По факту ДТП будет принято решение о привлечении нарушителя правил к административной ответственности, — рассказал начальник отдела ГАИ Советского РУВД Андрей Шармалайкин. — У него вид на жительство в Республике Беларусь. С 2015 года он 20 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости, ДТП, управление без прав. Автомобиль принадлежит этому же мужчине. С документами все в порядке: в наличии права, страховое свидетельство, техпаспорт на машину. К тому же техосмотр пройден, на колесах установлена зимняя резина.