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Какие курс доллара и евро установили обменники 14 января

14.01.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар дорожает на торгах 14 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар укрепился на 0,19% — до 2,5746 рубля, евро снизился на 0,26% — до 3,1287 рубля, а российский рубль упал на 0,24% — до 3,4834 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.14.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк, БПС-Сбербанк, Статусбанк), а ниже всего — 2,579 рубля (Абсолютбанк, Альфа-Банк, Белорусский народный банк, Paritetbank, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,576 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 3,132 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке — 3,129 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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