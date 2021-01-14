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Какие курс доллара и евро установили обменники 14 января
Источник материала: Tut.by
Доллар дорожает на торгах 14 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар укрепился на 0,19% — до 2,5746 рубля, евро снизился на 0,26% — до 3,1287 рубля, а российский рубль упал на 0,24% — до 3,4834 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.14.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк, БПС-Сбербанк, Статусбанк), а ниже всего — 2,579 рубля (Абсолютбанк, Альфа-Банк, Белорусский народный банк, Paritetbank, Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,576 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 3,132 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке — 3,129 рубля.
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