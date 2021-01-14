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В Иране ввели в строй «авианосец». Он сделан из нефтяного танкера

14.01.2021 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иран ввел в строй крупнейший боевой корабль в своей истории — вертолетоносец Makran. На его борту могут базироваться пилотируемые винтокрылые машины и беспилотники. Об этом пишет Naked Science.


Фото: Tasnim

В состав иранских ВМС ввели плавучую базу Makran, которую создали путем переоборудования одного из танкеров. Длина корабля составляет 230 метров. На его борту могут базироваться вертолеты, быстроходные катера и отряды морского спецназа. Кроме того, корабль способен нести беспилотники.

Вертолетоносец призван обеспечивать действия иранских ВМС в дальней морской зоне, прежде всего в северной части Индийского океана, Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Напомним, в 2018 году произошел инцидент с одним из самых больших иранских кораблей — фрегатом Damavand. Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что корабль налетел на волнорез в Каспийском море и переломился на две части.

А в прошлом году иранский фрегат Jamaran попал ракетой в катер Konarak ВМС Исламской Республики: в результате погибли несколько десятков человек.

 
 
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