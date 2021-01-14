«Предоставление информации ограничено». В ноябре бус с силовиками сбил пешехода, вот что об этом ДТП сказали в ГАИ

Источник материала: Tut.by

В ноябре во время очередной протестной акции при разгоне бус с силовиками снес пешехода на проезжей части. Сейчас парень является фигурантом уголовного дела о хулиганстве, а вот о самой аварии подробностей до сих пор нет. Информацию об этом в ГАИ Минска считают ограниченной к распространению.

Коротко напомним, что произошло: 15 ноября, в районе 12.30 на столичном проспекте Пушкина возле дома № 49 силовики разгоняли протестующих, которые пытались собраться на традиционный воскресный марш. В какой-то момент на проезжей части случилась потасовка, кого-то пытались затащить в стоящий бус. По рассказам очевидцев, на проезжую часть выбежал парень и что-то бросил в сторону стоящего микроавтобуса. В этом момент по встречке со стороны «Пушкинской» ехал еще один синий бус и правой стороной задел пешехода.

Сбитого пешехода забросили в микроавтобус и увезли. Затем выяснилось, что сначала парня доставили во Фрунзенское РУВД, оттуда — в больницу, а через несколько дней на Окрестина, потом — в СИЗО Жодино.

Сбитый пешеход — айтишник Степан. Близкие парня рассказали AUTO.TUT.BY, что на него завели уголовное дело за хулиганство, якобы он повредил микроавтобус силовиков, когда чем-то в него бросал. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас уголовное дело за «хулиганку» в отношении Степана расследует Фрунзенский РОСК Минска. Однако, сведений о произошедшем перед задержанием парня ДТП им не поступало.

На следующий день после происшествия в ГУВД Мингорисполкома рассказали , что «35-летний минчанин, находясь на проезжей части, не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности. В результате его действий около 12.27 произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом». По факту ДТП была начата проверка.

А вот о результатах этой проверки ничего не известно. В ответ на наш запрос в ГАИ пришел ответ, подписанный начальником управления Сергеем Бабичем. В нем сказано, что сведения, содержащиеся в делах об административных правонарушениях, относятся к информации распространение и (или) предоставление которой ограничено.





Отметим, что в законе, на который ссылает ГАИ в своем ответе, сказано, что к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, относится среди прочего: «информация, содержащаяся в делах об административных правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения производства по делу».