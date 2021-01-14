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«Сестры протеста»: «То, что сейчас происходит, – это пытка»

14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

34mag выпустил фильм, посвященный девушкам, которые прошли через задержание и арест по статье 23.34. Картина от первого лица повествует, как человека меняет камера и как долго приходится искать выход из нее – даже после освобождения.

«Сестры протеста»: «То, что сейчас происходит, – это пытка»

С августа 2020-го в Беларуси по политическим мотивам были задержаны более 33 тысяч человек, не менее 7 тысяч из них – женщины. 8 девушек поделились своими историями.

С момента задержания героинь прошли недели и месяцы, но они все еще видят дурные сны и идут по пути осмысления этого опыта. Их рассказ – не про тюремный быт и «били/не били». Их рассказ – о том, что происходит с человеком, когда ее лишают свободы и когда она пытается прожить время, которое замерло, разделяя «анабиоз» со случайными людьми. И как люди эти в какой-то момент становятся сестрами. 

«Сестры протеста» – это монологи разных в своем бэкграунде людей, сплетающиеся в общий опыт белорусской девушки, которая не готова молчать, когда ее лишают базовых прав.

 
 
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34mag выпустил фильм, посвященный девушкам, которые прошли через задержание и арест по статье 23.34. Картина от первого лица повествует, как человека меняет камера и как...
 
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