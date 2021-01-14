Источник материала: Хартия'97

Биткоин вырос на $4 тысячи после утверждения импичмента Трампу 14.01.2021, 11:13

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%.

В ночь на 14 января курс биткоина на криптобирже Binance вновь превышал $38 тыс., по состоянию на 9:40 (по Минску) он составляет $37,9 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%. Ее капитализация вновь превысила $700 млрд, доля на рынке достигла 68,3%, сообщает РБК .

Стоимость биткоина начала расти после того, как палата представителей конгресса США утвердила второй импичмент Трампу. Резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе 10 республиканцев. Еще 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа.

7 января цена первой криптовалюты уже поднималась после событий в США. Биткоин резко подорожал на 7% и обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36,4 тыс. после того, как сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса и сорвали заседание парламента США, на котором должны были утверждать итоги президентских выборов.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что биткоин — крайне спекулятивный актив. Лагард подчеркнула, что криптовалюта может быть задействована в деятельности по отмыванию денег и потому нуждается в регулировании.

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