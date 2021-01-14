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Жители Заславля с национальным флагом вышли к отделению милиции
Источник материала: Хартия'97
Жители Заславля с национальным флагом вышли к отделению милиции
Сотрудникам МВД дали шанс перейти на сторону добра.
Жители Заславля с национальным флагом вышли к местному отделению милиции, сообщает телеграм-канал
«Желаем им перейти на сторону добра», — заявили участники смелой акции.
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Сотрудникам МВД дали шанс перейти на сторону добра.
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