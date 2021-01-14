Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, пить или не пить натуральный кофе 1 14.01.2021, 10:41

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Чего больше в утреннем напитке — пользы или вреда?

Кофе – широко известный бодрящий напиток из плодов кофе-дерева. Люди всех стран и народов пьют по утрам крепкое зелье, чтобы проснуться, взбодриться и улучшить работоспособность. Многих волнует вопрос, можно ли пить кофе каждый день? Настолько больше пользы от кофе, нежели вреда?

Ученые рассмотрели все плюсы и минусы употребления кофе для здоровья, а также выяснили действие его на организм, пишет healthinfo.ua .

Механизм действия

Кофейное зерно содержит две фракции: кофеиновую и теоброминовую. Кофеин действует бодряще, активируя дофаминовый эффект в коре головного мозга. Вы сразу же просыпаетесь, ощущаете прилив бодрости, задействуются внутренние резервы организма. Через 25 минут начинает работу теобромин – он отвечает за расслабление всех органов и систем, появляется зевание и упадок сил. Такое состояние длится не более часа.

Поэтому важно после чашечки кофе выпить чистой негазированной воды, чтобы восполнить водный баланс, облегчить работу почек и избавиться от сонливости.

Чем полезен натуральный кофе

Самый быстрый эффект – увеличение силы мышечного сокращения, что повышает физическую активность и выносливость. Кофе помогает устранить головную боль, подавляет аппетит, стимулирует приток желчи и препятствует образованию камней, а также имеет противоопухолевое действие.

Отмечено положительное влияние на состояние здоровья и предотвращение развития таких заболеваний:

болезнь Альцгеймера;

рак эндометрия;

инфаркт;

инсульт;

гипертония;

атеросклероз;

подагра;

болезнь Паркинсона.

Не доказано, что употребление 3 или 4 чашек кофе в день имеет негативные последствия, но все же, рекомендуемая врачами доза – не более 9 г молотых зерен. И лучше готовить американо, а не эспрессо.

Вред кофе

Если выпивать достаточное количество чистой воды, удастся минимизировать все негативные последствия после напитка.

Обязательно помните:

способствует обезвоживанию;

нельзя употреблять детям до 6 лет;

раздражает слизистую желудка, если принимать натощак;

ухудшает всасывание железа;

развивает изжогу, если пить крепкий кофе в завышенных дозах;

не желателен для беременных и кормящих матерей;

увеличивает риск переломов у женщин в период менопаузы.

Следуйте принципу: на одну чашку кофе выпивайте полторы чашки воды.

Как пить кофе правильно

Лучше всего употреблять бодрящий эликсир в первой половине дня. А если нет проблем с сердцем и сосудами – независимо от времени суток.

Есть два вида кофеманов: первые заваривают только молотые зерна, вторые – пьют растворимый кофе. Цельное зерно содержит кофеин и теобромин, а растворимый – только фракцию теобромина. Потому любители растворимого могут пить кофе даже перед сном – только быстрее расслабятся и заснут.

Для заваривания следует подготовить кофемолку и кофеварку. Их бывает много разных вариантов:

Турка. Молотые ядра насыпают в емкость, заливают холодной водой и медленно подогревают на плите. С первыми же пузырьками нужно выключить, иначе убежит.

Гейзерная кофеварка. Заполняют молотым кофе и водой в соответствующих контейнерах до отметки, затем ставят на огонь.

Кофемашины. Подбирайте, исходя от нужного количества чашек: для дома или офиса. Ну и остальные плюшки: тип помола, способ запаривания, наличие функции самоочистки и других.

Чалды для специальных кофеварок. В них уже отмерена доза кофе, он смолот и утрамбован. Нужно только вставить капсулу и нажать кнопку приготовления.

Для разнообразия вкуса к кофейному напитку добавляют такие приправы: имбирь, мед, перец, кардамон, соль, корицу и какао.

Какой кофе вы бы не пили – главное, соблюдайте баланс – и ваш организм воспримет его только на пользу.

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