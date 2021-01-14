Закат биткоина близок? Что происходит на рынке криптовалют и стоит ли вообще в них инвестировать

Источник материала: ProBusiness

Всплеск курса биткоина, который достиг исторического максимума в январе, и его последующее падение вызвали оживленные дискуссии в обществе. Покупать сейчас или подождать? Во что инвестировать бизнесу? Какие альтернативы прямой покупке криптовалют? С этими вопросами мы обратились к Дмитрию Иванову, который уже несколько лет «варится» в этой теме и разрабатывает социальную сеть Slate (продукт на стадии MVP) на основе технологии блокчейн.

Дмитрий Иванов

CEO/Founder социальной платформы Sl8

Криптовалюта как инструмент инвестиций

— Криптовалюты до сих пор остаются крайне рискованной инвестицией как для бизнеса, так и для частных лиц. Традиционные фондовые рынки все еще намного более предсказуемы. Если человек покупает акции Microsoft — он не рискует по-крупному: у компании огромная капитализация, колебания курса редко превышают 1–2% в день. Криптовалюты — крайне специфический рынок, на котором возможны рост или падение валют на 20% за один день — такого нет ни на одном другом инвестиционном рынке. Причин, по которым такие скачки в принципе возможны, сразу несколько.

Первая причина — зависимость рынка от мнений инфлюенсеров.

Пример. Илон Маск упоминает в твите криптовалюту dogecoin — и она тут же прибавляет к цене 30%. А недавно он твитнул «Используйте Signal», имея в виду защищенный мессенджер с хорошей криптозащитой. Но люди, которые не разобрались даже в том, что это за мессенджер, ринулись покупать на фондовом рынке акции Signal Advance — абсолютно сторонней компании, не имеющей отношения к мессенджеру. Ее акции за день подорожали на 1500%.



Фото: rbc.ru

Вторая причина — «дикость» самого рынка криптовалют.

По моему мнению, никто из серьезных игроков сегодня не заинтересован в стабильности этого рынка. Тот же холдинг JPMorgan Chase, представители которого нередко высказываются о криптовалютах, состоит из крайне квалифицированных инвесторов. Эти люди могут иметь доступ к инсайдерской информации, могут прогнозировать то или иное изменение рынка и даже повлиять на него. И любая информация, любые колебания курсов играют им на руку.

Они и сами могут «качать» этот рынок при помощи инфлюенсеров, собственных медиа и т.д. А большинство людей этого делать не могут, слабо разбираются в теме и играют роль «ведомых». Из-за этого мы и видим такие резкие колебания курсов. Но, как и любой другой рынок, криптовалютный — имеет свою емкость, и деньги перетекают из карманов менее квалифицированных к более квалифицированным инвесторам.

Третья причина — негласная «поддержка» крипторынка со стороны традиционных систем.

Как это происходит сейчас, почему за последние месяцы так взлетел курс биткоина? После начала пандемии ФРС США в огромных масштабах печатают доллары, триллионами, и раздают их населению и бизнесам — в виде пособий по безработице и элементов «поддержки». Население — в большинстве своем неквалифицированные игроки, не разбирающиеся в рынке криптовалют. Но у них есть доступ к этому рынку и удобные инструменты для торговли. Это и десятки криптобирж, и мобильные приложения вроде Robinhood — купить криптовалюту сегодня может каждый, и множеством способов.

Средний американец, который получил те же самые $ 2000 в виде пособий, видит рост курса биткоина и вкладывает в него свои средства. И таких людей очень много. Они оперируют небольшими средствами, но за счет массовости — двигают этот рынок и добавляют ему и его активам волатильности.

Скорее всего, ФРС США будет продолжать делать это дальше, надувая огромный пузырь фондового рынка США и заодно — рынка криптовалют. Но чем больше пузырь — тем выше вероятность его «схлопывания». Например, если массовая вакцинация населения пройдет успешно и пандемия пойдет на спад — деньги перестанут печатать, пузырь начнет сдуваться, курс биткоина и других криптовалют рухнет вниз. Огромная масса людей, видя это, начнет продавать свои биткоины — и тем самым еще больше ускорит «схлопывание» пузыря. Курсы основных криптовалют могут обрушиться за считаные дни. Отчасти мы получили подтверждение этому 11 января, когда капитализация рынка криптовалют буквально за два дня снизилась на $ 140 млрд, снова упав ниже отметки в $ 1 трлн.



Фото: unsplash.com

Существуют и другие, менее очевидные, факторы, способные фатально повлиять на крипторынок. Например, у Китая есть мощные успехи в области разработки квантовых компьютеров. С их мощностями алгоритм шифрования, который является основой безопасности криптовалют, теоретически может быть расшифрован. И тогда вся криптовалюта обесценится, разом. И нам не известно, на какой стадии сейчас находится этот процесс, вполне возможно даже, что код уже расшифрован, а Китай просто придерживает эту карту в рукаве, наблюдая за тем, куда вырулит торговая война с США. Но если эту карту разыграют — криптовалюты просто исчезнут как класс.

Общий вывод: нельзя вкладывать существенные средства в один актив, особенно — обладающий такой неопределенностью и количеством рисков. Рекомендация. Если с криптовалютами все же хочется поработать — желательно хотя бы понимать, что это за рынок. Без этих знаний любые действия — игра в рулетку. Для понимания происходящего нужно как минимум год следить за рынком. На нем огромное количество игроков, у каждого свои интересы, и стоит понимать, чьи слова сколько весят, почему конкретный инвестор поступает так или иначе и т.д.

И ни в коем случае не входить на этот рынок с длинным плечом. Это когда заходят с небольшой суммой реальных денег на платформу (криптобиржу), где торгуют «криптой». Эти платформы готовы спонсировать вас своими ресурсами — и предлагают, например, плечо 1 к 10. То есть при вкладе, допустим, $ 500 в биткоин фактически вы покупаете его на сумму в $ 5000. Но и риски при таком подходе увеличиваются пропорционально — колебания курса могут «сожрать» депозит в те же 10 раз быстрее.

Криптобиржи

Криптобиржи как бизнес — достаточно затратная штука в плане разработки. Если вы создаете ее с нуля, затраты могут исчисляться миллионами долларов. Если говорить про инвестиции в криптобиржи, то нужно учесть, что их довольно много, они обладают разной финансовой стабильностью и перспективами.

Основная проблема криптобирж в том, что их стоимость и успешность напрямую связана с самим рынком криптовалют. И все завязано на хайпе, очень сильно. В 2017 году при буме ICO криптобиржи чувствовали себя относительно уверенно, потому что многие компании выпускали свои акции, вернее, их цифровые аналоги. Но потом комиссия по ценным бумагам США начала регулировать этот процесс, последовала череда штрафов за нарушение законодательства США. Даже Дурова с его перспективной платформой TON и валютой Gram вынудили закрыть разработку. Случился очередной обвал криптобирж.



Фото: rbc.ru

Затем началась пандемия, мировая экономика рухнула, в США начали печатать деньги — и люди снова стали вкладываться в криптовалюты. Организовался хайп — и дела у бирж пошли на поправку. Но надо понимать: как только пандемия пойдет на спад и перестанут печатать доллары — все это снова может «схлопнуться», вопрос лишь в том, когда.

То есть для простоты — можно поставить знак равенства между криптобиржами и рынком криптовалют. А один из главных рисков этого рынка — все происходит ОЧЕНЬ быстро. Поэтому если уж заходить в игру на криптобиржах, то нужно не просто в них разбираться, но и играть короткими спринтами — уметь чувствовать «дно» и вовремя выходить из игры. Это классика для любого фондового рынка, но в мире криптовалют очень высокие скорости, а потому и риски изменений значительно выше.

Еще одним существенным риском является вероятность взлома криптобиржи. Огромное количество бирж уже было взломано , люди просто теряли все вложенные средства. Суммы похищенных денег исчислялись десятками и сотнями миллионов долларов. Самые громкие случаи — взлом Mt. Gox , Binance и Bancor .

Майнинг и стейкинг

Еще два известных способа заработка на криптовалютах — это майнинг (активная «добыча» криптовалют при помощи сдачи в аренду аппаратных мощностей компьютеров) и стейкинг (аналог депозитов, «заморозка» средств в криптовалюте с целью получения пассивного дохода).

Майнинг — более «древний» способ заработка, хотя и получил новый всплеск на фоне недавнего роста курса биткоина. Однако, на мой взгляд, сейчас строить майнинговые фермы — поздновато. Те, кто построили их 2–3 года назад, в большинстве своем уже успели отбить стоимость затрат на «железо» и получить ценный опыт. Поэтому сейчас такие игроки получат больше профита, чем новички, готовые вложить сотни тысяч долларов в свою первую ферму.



Фото: scmp.com

Стейкинг же как способ получения пассивного дохода может быть очень болезненным, поскольку никем не гарантирован. Причина — в той же «дикости» рынка криптовалют: каких-то осязаемых гарантий вам тут никто не даст, он гораздо менее регулирован, чем рынок традиционных банковских депозитов.

Где риски ниже?

Если речь ТОЛЬКО о вложениях (а не о быстром возврате средств), то из трех способов наименее рискованным будет прямая покупка криптовалют. Разумеется, нужно дождаться условного «дна», прежде чем покупать. Это не моя прямая рекомендация, просто КОЛИЧЕСТВО рисков в данном случае меньше — по сути, на вероятность потерять вложенные средства будут влиять только колебания курса криптовалют.

При стейкинге набор рисков увеличивается. Мало того, что может упасть в цене сама валюта, вас может «кинуть» и биржа, ее могут закрыть или взломать. В случае покупки майнинговой фермы — добавляются еще и «физические» риски. Ваша ферма может сгореть из-за скачка напряжения. Или придут рейдеры и «именем государства» изымут у вас оборудование. Это весьма вероятный сценарий, потому что наличие майнинговой фермы вычисляется «на раз» по энергетическому следу. Да и порог вхождения в ферму выше — нужно больше средств на старте. К относительным плюсам майнинга можно отнести возможность продажи аппаратных мощностей (тех же видеокарт) и возврата части денег.

Но главное то, что майнинг по своей сути — это дополнительная эмиссия криптовалют, и она направлена на удешевление общей массы денег. А майнер, как часть этой системы, сам становится причиной удешевления «крипты». И если майнеров много — то и удешевление идет быстрее. Когда криптовалюта начинает падать в цене — сам факт существования майнеров срабатывает на еще более резкое падение курса. Ведь этим людям не выгодно останавливать свои фермы — и они продолжают эмиссию криптовалют, удешевляя их еще сильнее.

Децентрализованные финансы — DeFi-сервисы

На фоне всей турбулентности крипторынка DeFi-сервисы стоят немного в стороне как относительно «свежая» технология (фактически они начали развиваться с 2017 года). Но и здесь нужно понимать, что внедрение любых новых технологий — это долгая история, обычно занимающая годы. Инвесторы, которые захотят вложиться в эти технологии, априори начинают игру «вдолгую».



Фото: unsplash.com

Положительные новости в том, что даже традиционные крупные банки и платежные системы уже присматриваются к этим технологиям, а кое-где — и применяют . Но в основном — пока инвестируют в различные DeFi-стартапы. Если случится массовый переход к децентрализованным финансам — то и технологии эти получат массовое распространение.

Я думаю, это произойдет в ближайшие 2–3 года, поскольку там до сих пор есть над чем работать в плане безопасности. Как бы то ни было, индустрия DeFi растет бешеными темпами: если в мае 2020 года на смарт-контрактах лежало менее $ 1 млрд, то в середине января 2021 года — уже почти $ 22 млрд. Хотя не исключено, что на рынке DeFi растет пузырь, как это было с ICO.

Рекомендация. Если вы собрались инвестировать в DeFi-сервисы, то лучше всего посмотреть на банки и подойти к вопросу инвестиций в конкретные стартапы. Инвестиции в DeFi-стартапы сегодня выглядят менее рисковыми, чем прямой «вброс» денег в криптовалюты.

На что обращать внимание при инвестициях в DeFi-стартапы:

Команда (какими компетенциями они обладают и смогут ли «пробить» эту технологию в следующем раунде привлечения инвестиций). Бэкграунд команды (кто эти люди, хватает ли им компетенций, горят ли они своим делом (или просто хотят освоить деньги), есть ли у них успешные кейсы, опыт привлечения денег и т.д.). Наличие «осязаемых» ноу-хау (например, способов шифрования или инструментов повышения безопасности продукта в целом). Юрисдикция, в которой зарегистрирован стартап (от этого зависит очень многое, в том числе — легкость доступа к деньгам следующего раунда, регуляция со стороны госорганов и т.д.).

ICO

Бум ICO пришелся на 2017 год и давно прошел, а подавляющее большинство ICO-проектов — «сдулись». Это были времена дикого рынка: инвесторы несли деньги неизвестно кому и неизвестно под что. Подавляющее большинство людей эти деньги просто потеряли. Повезло лишь тем, кто вложился в компании, позже оштрафованные комиссией по ценным бумагам США, с судебным постановлением вернуть деньги (того же Дурова заставили вернуть часть денег вкладчикам).



Фото: cryptomudra.com

Кстати, сейчас обрели новое дыхание такие инструменты для выпуска ценных бумаг, как Security Token — цифровая ценная бумага, которая официально признана в США и регулируется государством. Работают они так же, как и обычные акции. Каждая компания выпускает свои Security Token, которые привязаны к стоимости компании. И если стартап привлек реальные инвестиции, продав свои токены, а потом «выстрелил» со своим продуктом и его рыночная стоимость выросла в 10 раз, то и стоимость токенов этого стартапа выросла в 10 раз. Если говорить проще, Security Token — это эволюция ICO в сегодняшнем дне. И для компаний это до сих пор намного более дешевый вариант публичного размещения, чем выход на классическое IPO.

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