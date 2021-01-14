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Лукашенко: пациент должен получить помощь и в столице, и на селе
14.01.2021 11:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Совершенствование системы здравоохранения сегодня обсуждают во Дворце Независимости. На рассмотрение вынесут изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи.
"В нашей стране право на охрану здоровья незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в госучреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Республики Беларусь", – сказал Александр Лукашенко на совещании, его цитирует
Место жительство пациента не должно сказываться на его возможности получить медпомощь, считает Лукашенко.
“Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача – средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается", – сказал Лукашенко.
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Право на охрану здоровья в Беларуси незыблемо, убежден Лукашенко. Каждый белорус имеет право на бесплатное и эффективное лечение.
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