Лукашенко: пациент должен получить помощь и в столице, и на селе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Совершенствование системы здравоохранения сегодня обсуждают во Дворце Независимости. На рассмотрение вынесут изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи.

"В нашей стране право на охрану здоровья незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в госучреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Республики Беларусь", – сказал Александр Лукашенко на совещании, его цитирует БелТА .

Место жительство пациента не должно сказываться на его возможности получить медпомощь, считает Лукашенко.

“Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача – средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается", – сказал Лукашенко.

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