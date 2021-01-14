ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпийскому чемпиону по плаванию предъявлены обвинения после штурма Капитолия

14.01.2021 11:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения по трем статьям, информирует New York Times. Ранее американский спортсмен был замечен среди штурмовавших Капитолий. По крайней мере камеры, транслировавшие столкновения, запечатлели человека, очень похожего на Келлера.

Теперь ему вменяется воспрепятствование правоохранительным органам, умышленное проникновение или нахождение в каком-либо здании с ограниченным доступом без законных оснований, а также нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий с целью сорвать утверждение итогов выборов президента США. В результате штурма пятеро человек погибли.

Келлер принимал участие в трех Олимпиадах: в 2000, 2004 и 2008 году. На его счету два золота и серебро (все — в эстафетах 4x200 м вольным стилем) и две бронзы (400 м вольным стилем).

Кроме того, пловец завоевал 2 золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также взял два золота и бронзу на ЧМ-2002 на короткой воде в Москве.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения по трем статьям, информирует New York Times. Ранее американский спортсмен был замечен среди...
 
Новости дня
Новости разные
 
Human Rights Watch: власти Беларуси развязали беспрецедентные репрессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by