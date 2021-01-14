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В декабре серьезно выросла широкая денежная масса. Нацбанк включил печатный станок "во всю мощь" или "трусцой"?

14.01.2021 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси впервые за несколько месяцев выросла широкая денежная масса в стране. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. При этом зафиксирован второй по максимуму показатель за весь прошедший год. Второй, но все же не первый.

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 января составила Br50,8 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 декабря на 2,9%.

ШДМ в Беларуси снижалась с сентября 2020 года. Для сравнения за ноябрь она уменьшилась на 0,1%, за октябрь – на 2,02%, за сентябрь – на 1,8%. За август широкая денежная масса увеличилась всего на 0,2%. При этом рост на 2,9% является максимальным в Беларуси за десять месяцев. Максимум был достигнут, когда ШДМ выросла на 1 апреля на 8,75% по сравнению с 1 марта.

Отметим, что в последнее время регулярно появляются слухи об отставке главы Нацбанка Павла Каллаура, который является противников «включения» печатного станка, но в самом НБРБ эти слухи опровергают.

Ранее старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб представил, по его мнению, наиболее вероятный, базовый сценарий развития событий в Беларуси в ближайшее время. 

Он включает в себя сохранение действующего политического режима, продолжение массовых протестов, продолжение силового давления на общество и экономические санкции Запада.

Одним из самых важных вопросов, «ответ на который не знает никто», Иосуб назвал вероятность запуска «печатного станка». 

Сейчас, по его словам, директора госпредприятий мечтают о запуске эмиссионного финансирования, а Нацбанк пытается сохранить остатки ценовой и финансовой стабильности. В случае же запуска «печатного станка», заявил экономист, в течение 1–2 кварталов произойдет скачок цен и курсов иностранных валют.

«Если станок включат «во всю мощь», то «дна» у рубля не будет! И даже почти троекратный рост курса, как это было в 2011 году, не окажется пределом», — считает аналитик.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси впервые за несколько месяцев выросла широкая денежная масса в стране. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. При этом зафиксирован второй...
 
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