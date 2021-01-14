Первому региону " рассказало руководство станции скорой помощи. Об этом "" рассказало руководство станции скорой помощи.





Напомним, 5 января в Брестской городской больнице СМП мужчина обматерил медика и ударил его по лицу. Неадекватный пациент напал на медика, как сам объяснил позже, из-за нелюбви того к Лукашенко.









Нападение на видео сняли другие медики. Примечательно, что сам сотрудник скорой на видео никак не отвечает дебоширу, молчит и не пытается защищаться.





Скандалист уже успел дать комментарий СМИ, где утверждает: ему стыдно, но уж как есть. Нападавший оказался водителем школьного автобуса. Стало известно, что он уже уволен.





Но главный эпизод остался не прояснённым. В чём всё-таки причина конфликта?





За этой информацией наш корреспондент обратилась в главному врачу ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Бреста» Валентине Пашкевич.





По её словам, никакой политической подоплёки в конфликте нет. Врач работает три с половиной года. Спокойный, не конфликтный, чётко придерживается внутреннего регламента.





Валентина Васильевна рассказала, что в больнице периодически проводятся собрания, на которых напоминают о мерах предосторожности в общении с пациентами. Есть четкая инструкция: уточнить анамнез и доставить в медучреждение. Никаких бесед вестись не может.





«Медицина должна быть вне политики и выдерживать нейтралитет, – говорит Валентина Васильевна. – Сотрудникам скорой помощи абсолютно всё равно, какой контингент перед ними. Задача одна – спасти».





Поэтому слова напавшего мужчины о том, что врач мог каким-то образом задеть его политические чувства, она считает абсурдом.





«В настоящее время наш сотрудник проходит лечение амбулаторно. Было написано заявление в милицию», – прокомментировала Валентина Пашкевич.





Временный выход из строя сотрудника тяжело сказывается на коллективе. Как говорит главврач, сейчас несколько медиков находятся на больничных, и заменять своих коллегам приходится с изматывающей периодичностью.



