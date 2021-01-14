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Избитый "ябатькой" брестский врач - на больничном с ЧМТ

14.01.2021 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врач скорой помощи, на которого в больнице напал сторонник Лукашенко, находится на больничном. У молодого человека черепно-мозговая травма.

Об этом "Первому региону" рассказало руководство станции скорой помощи.

Напомним, 5 января в Брестской городской больнице СМП мужчина обматерил медика и ударил его по лицу. Неадекватный пациент напал на медика, как сам объяснил позже, из-за нелюбви того к Лукашенко. 


Нападение на видео сняли другие медики. Примечательно, что сам сотрудник скорой на видео никак не отвечает дебоширу, молчит и не пытается защищаться.

Скандалист уже успел дать комментарий СМИ, где утверждает: ему стыдно, но уж как есть. Нападавший оказался водителем школьного автобуса. Стало известно, что он уже уволен.

Но главный эпизод остался не прояснённым. В чём всё-таки причина конфликта?

За этой информацией наш корреспондент обратилась в главному врачу ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Бреста» Валентине Пашкевич.

По её словам, никакой политической подоплёки в конфликте нет. Врач работает три с половиной года. Спокойный, не конфликтный, чётко придерживается внутреннего регламента.

Валентина Васильевна рассказала, что в больнице периодически проводятся собрания, на которых напоминают о мерах предосторожности в общении с пациентами. Есть четкая инструкция: уточнить анамнез и доставить в медучреждение. Никаких бесед вестись не может.

«Медицина должна быть вне политики и выдерживать нейтралитет, – говорит Валентина Васильевна. – Сотрудникам скорой помощи абсолютно всё равно, какой контингент перед ними. Задача одна – спасти».

Поэтому слова напавшего мужчины о том, что врач мог каким-то образом задеть его политические чувства, она считает абсурдом.

«В настоящее время наш сотрудник проходит лечение амбулаторно. Было написано заявление в милицию», –  прокомментировала Валентина Пашкевич.

Временный выход из строя сотрудника тяжело сказывается на коллективе. Как говорит главврач, сейчас несколько медиков находятся на больничных, и заменять своих коллегам приходится с изматывающей периодичностью.
 
Теги: Брест
 
 
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Врач скорой помощи, на которого в больнице напал сторонник Лукашенко, находится на больничном. У молодого человека черепно-мозговая травма.
 
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