|
Старый Новый год отметили в Минске бальными танцами
14.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске
Свой титул гости получают в фойе и превращаются в принцесс, графов и вельмож. Дресс-код строгий: для женщин длинные платья, для мужчин смокинги и фраки. Гости говорят, в таких нарядах осанка становится балетной, даже когда знаешь всего несколько па.
«Очень красиво, очень аристократично и порядочно. Какие красивые мужчины во фраках. Им так идет»», – считает Марина Беляева.
Ирина и Виталий каждый Новый год по старому стилю встречают на балу. Для них это особенный день. Едва познакомившись, они пришли потанцевать, но их закружил не только вальс, но и романтические чувства. Уже шесть лет они муж и жена.
«Жизнь началась именно с этого бала. Мы поняли, что кроме этого бала и друг друга нам больше ничего не надо. У нас появилось здесь много друзей, которые любят искусство, прекрасные движения, музыку и этот прекрасный театр. Замечательно, что еще нужно?», – поделились Ирина Найчук и Виталий Васильев.
В балетной карте – полонез, кадриль, контрданс и три вальса. Чтобы не ошибаться и не путаться, дебютанты несколько месяцев работали с балетмейстерами. Те, кто не пропускал репетиции, впервые танцуют не в фойе, как раньше, а на главной сцене.
Тема новогоднего бала – история о Спящей красавице. Главное здесь танцы, но в фойе организовали много фотозон и развлечений – квесты, фокусы, предсказания от астрологов. Времени на танцы было чуть больше, чем у Золушки. В пируэтах кружились до часу ночи. Приятный бонус еще одной новогодней ночи, говорят участники: можно снова загадать желания.
Новогодний бал в Большом театре оперы и балета – традиция, он прошел в 12-й раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодний бал в Большом театре оперы и балета – традиция, он прошел в 12-й раз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)