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Старый Новый год отметили в Минске бальными танцами

14.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске отметили Новый год по старому стилю. Дамы надели пышные платья, а кавалеры – смокинги. И устроили в Большом театре оперы и балета бал, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Свой титул гости получают в фойе и превращаются в принцесс, графов и вельмож. Дресс-код строгий: для женщин длинные платья, для мужчин смокинги и фраки. Гости говорят, в таких нарядах осанка становится балетной, даже когда знаешь всего несколько па.

«Я оделась в стиле ампир. Очень люблю белый цвет. Хоть я уже немолодая и не дебютантка, белый – это всегда выигрышный цвет. А маска – деталь, которая сейчас просто необходима», – сказала участница бала Ольга Санельникова.

«Очень красиво, очень аристократично и порядочно. Какие красивые мужчины во фраках. Им так идет»», – считает Марина Беляева.

Ирина и Виталий каждый Новый год по старому стилю встречают на балу. Для них это особенный день. Едва познакомившись, они пришли потанцевать, но их закружил не только вальс, но и романтические чувства. Уже шесть лет они муж и жена.

«Жизнь началась именно с этого бала. Мы поняли, что кроме этого бала и друг друга нам больше ничего не надо. У нас появилось здесь много друзей, которые любят искусство, прекрасные движения, музыку и этот прекрасный театр. Замечательно, что еще нужно?», – поделились Ирина Найчук и Виталий Васильев.

В балетной карте – полонез, кадриль, контрданс и три вальса. Чтобы не ошибаться и не путаться, дебютанты несколько месяцев работали с балетмейстерами. Те, кто не пропускал репетиции, впервые танцуют не в фойе, как раньше, а на главной сцене.

«Новичков в этом году много как никогда. Было строго, но это должно быть в удовольствие. Думаю, им это было в удовольствие, как и мне», – сказала балетмейстер-постановщик Юлия Дятко.

Тема новогоднего бала – история о Спящей красавице. Главное здесь танцы, но в фойе организовали много фотозон и развлечений – квесты, фокусы, предсказания от астрологов. Времени на танцы было чуть больше, чем у Золушки. В пируэтах кружились до часу ночи. Приятный бонус еще одной новогодней ночи, говорят участники: можно снова загадать желания.

Новогодний бал в Большом театре оперы и балета – традиция, он прошел в 12-й раз.



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Теги: Минск
 
 
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