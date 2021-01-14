Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парикмахерская на колесах, а еще салон красоты и небольшой магазин. В Беларуси появился первый передвижной Дом быта. Выглядит как обычный автобус, но платить нужно не за проезд, а за стрижку или ремонт одежды. Пока мобильный салон красоты выезжает по графику и заявкам в пределах Минского района, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

Все как в обычной парикмахерской, только немного тесновато и нет умывальника. В автобус технически невозможно провести водоснабжение. Для Геннадия Ивашкевича это не проблема. Теперь на стрижку не нужно ездить за 20 километров, в столицу. В родном поселке парикмахерская всего одна, и попасть в нее сложно.

«А сейчас на месте, очень удобно, очень хорошо. В принципе, никакого отличия нет. Главное, чтобы специалист был хороший», – отметим житель городского поселка Мачулищи Геннадий Ивашкевич.

Срочно отремонтировать молнию на куртке, подшить брюки и сдать ковер в химчистку – здесь тоже можно. В автобусе есть и швейная машина, и утюг. А еще небольшой магазин. Этот мобильный Дом быта – первый в стране. Начал курсировать с нового года.

«Мы посмотрим, как у нас пойдет работа, и будем обслуживать другие районы дальше. У нас бывают такие населенные пункты, где остались только пожилые люди. И им сложно куда-то в Минск приехать или рядом. А так им очень удобно. Они заявочку оставили, и мы приехали», – рассказала заведующая Домом быта Минского районного комбината бытового обслуживания Елена Салмина.

Особенно в мобильном Доме быта нуждались маленькие деревни, где нет ни парикмахерских, ни ателье. Салон обычного автобуса белорусские специалисты переоборудовали за два месяца. Потратили почти 40 тысяч долларов. Но теперь здесь все продумано до мелочей. Например, на каждом шкафу – защитный механизм, чтобы при движении ничто не открылось.

Самые частые клиенты здесь – люди пожилого возраста, поэтому и автобус обустраивали, учитывая их потребности. На входе по обе стороны – удобные поручни. Внизу – дополнительная выдвижная ступенька – все для того, чтобы пенсионерам было проще подняться внутрь.

В ближайшие пять лет подобные автобусы начнут курсировать по всей Минской области, а затем и по стране.