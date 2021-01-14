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СМИ: Павел Дуров хочет привлечь инвесторов для Telegram
Источник материала: Onliner
Популярный мессенджер Telegram в последние дни заметно нарастил пользовательскую базу. На фоне роста растут и потребности компании, которая занимается развитием мессенджера. Одним из способов привлечь средства станет размещение рекламы: Павел Дуров
До этого времени, по словам бизнесмена, финансирование проекта проводилось за счет его собственных средств. Делать это все сложнее, а попытка привлечь деньги с помощью собственной криптовалюты провалилась: американские регуляторы решили, что криптовалюта Telegram является полным аналогом ценных бумаг.
Теперь Дуров ведет переговоры с банками и инвесторами о привлечении сотен миллионов долларов, сумма может достигать миллиарда, говорят источники The Information. Они же отмечают: планы могут измениться.
Однако Дурову придется решать вопрос возврата средств, уже привлеченных в рамках раскрутки собственной криптовалюты: из $1,7 млрд он может оставить 30%, остальные вернуть до апреля. Часть денег уже возвращены, но не все.
В случае привлечения инвестиций они могут быть конвертированы в акции в случае будущего выхода Telegram на биржу.
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Популярный мессенджер Telegram в последние дни заметно нарастил пользовательскую базу. На фоне роста растут и потребности компании, которая занимается развитием...
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