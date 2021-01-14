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СМИ: Павел Дуров хочет привлечь инвесторов для Telegram

14.01.2021 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Популярный мессенджер Telegram в последние дни заметно нарастил пользовательскую базу. На фоне роста растут и потребности компании, которая занимается развитием мессенджера. Одним из способов привлечь средства станет размещение рекламы: Павел Дуров рассказал о планах по монетизации в конце декабря 2020 года. По данным The Information, Дуров также планирует привлечь инвесторов.

До этого времени, по словам бизнесмена, финансирование проекта проводилось за счет его собственных средств. Делать это все сложнее, а попытка привлечь деньги с помощью собственной криптовалюты провалилась: американские регуляторы решили, что криптовалюта Telegram является полным аналогом ценных бумаг.

Теперь Дуров ведет переговоры с банками и инвесторами о привлечении сотен миллионов долларов, сумма может достигать миллиарда, говорят источники The Information. Они же отмечают: планы могут измениться.

Однако Дурову придется решать вопрос возврата средств, уже привлеченных в рамках раскрутки собственной криптовалюты: из $1,7 млрд он может оставить 30%, остальные вернуть до апреля. Часть денег уже возвращены, но не все.

В случае привлечения инвестиций они могут быть конвертированы в акции в случае будущего выхода Telegram на биржу.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Популярный мессенджер Telegram в последние дни заметно нарастил пользовательскую базу. На фоне роста растут и потребности компании, которая занимается развитием...
 
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