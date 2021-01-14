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В Беларуси запустили проект «Каждый день». Он показывает всю хронику поствыборных событий
Источник материала: Onliner
В нашей стране запустили первый интерактивный проект-хронику, который описывает и анализирует события каждого дня поствыборного периода. Проект
Белорусские программисты, создатели платформы «Голос» объединились с историками, дизайнерами, журналистами и социологами, чтобы по горячим следам создать систематизированную ретроспективу эволюции белорусского народа и предотвратить манипуляции историей.
— Мы создаем инновационный проект на стыке журналистики и образования. Мы хотим заинтересовать белорусов собственной историей, подчеркнуть важность происходящих трансформаций и создать инструменты для критического взгляда на историю и актуальность. Уже сейчас можно сказать, что 2020 год стал для белорусского народа переходным. Проект «Каждый день» представляет ретроспективу ключевых событий, чтобы вместе оглянуться назад, проанализировать и сделать выводы, вспомнить маленькие победы каждого дня и не забывать о каждом пострадавшем, — рассказали создатели проекта.
Сейчас на сайте проекта есть календарь точных событий в Беларуси каждого дня белорусского протестного движения с 9 августа и пока что до 9 октября, информация по остальным дням обрабатывается и постепенно будет добавляться на сайт. Информация и медиафайлы для хроники отбираются из открытых источников ведущих белорусских СМИ, фото- и видеорепортажей журналистов — в том числе и Onliner. Также на сайте планируются обзоры и аналитика событий от экспертов.
Еще одна цель проекта — ретроспектива истории Беларуси последних лет и переход ресурса в уникальный интерактивный учебник новейшей истории Беларуси.
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В нашей стране запустили первый интерактивный проект-хронику, который описывает и анализирует события каждого дня поствыборного периода. Проект «Каждый день»...
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