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«Заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть». Справляются ли коммунальники с гололёдом?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная угроза при таком понижении температуры – гололед. В арсенале брестских дорожников 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси, 8 десятков техники и 2,5 сотни человек.
Олег Нестерчук, заместитель директора предприятия «Коммунальник»:
Людмила Марутич, диспетчер предприятия «Коммунальник»:
Расчистка и посыпание смесью дорожных артерий Бреста идет в круглосуточном режиме. Отслеживать ситуацию в городе коммунальникам помогают современные технологии. В режиме реального времени по GPS техника распределяется по 15 маршрутам. Все магистрали города поделены между собой на зеленые и красные – по приоритетности.
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Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже...
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