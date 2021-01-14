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«Заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть». Справляются ли коммунальники с гололёдом?

14.01.2021 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть». Справляются ли коммунальники с гололёдом?

Главная угроза при таком понижении температуры – гололед. В арсенале брестских дорожников 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси, 8 десятков техники и 2,5 сотни человек.

«Заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть». Справляются ли коммунальники с гололёдом?

Олег Нестерчук, заместитель директора предприятия «Коммунальник»:
Главное, чтобы асфальтовое покрытие, дорожное полотно не было замерзшим. Поэтому мы заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть. То есть проводим превентивную обработку. До наступления скользкости и образования гололеда.

«Заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть». Справляются ли коммунальники с гололёдом?

Людмила Марутич, диспетчер предприятия «Коммунальник»:
На данный момент у меня 18 единиц техники. Мы можем каждую проконтролировать, увидеть, кто на какой улице и что они успели съездить.

«Заблаговременно выезжаем, обрабатываем проезжую часть». Справляются ли коммунальники с гололёдом?

Расчистка и посыпание смесью дорожных артерий Бреста идет в круглосуточном режиме. Отслеживать ситуацию в городе коммунальникам помогают современные технологии. В режиме реального времени по GPS техника распределяется по 15 маршрутам. Все магистрали города поделены между собой на зеленые и красные – по приоритетности.

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Люди в материале: Олег Нестерчук, Людмила Марутич

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже...
 
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