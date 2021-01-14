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В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже работают не покладая рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трескучие морозы в нашу страну принесет арктический циклон. Столбик термометра в среднем на выходных опустится до -20°C. На отдельных участках возможны рекордные ниже -28°C.
Светлана Жогальская, начальник отдела Брестоблгидромет:
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Новости Беларуси. Зима в Беларуси вступает в свои законные права. Синоптики предупреждают о настоящих крещенских морозах, а коммунальные службы и дорожники уже...
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