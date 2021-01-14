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Обхитрит ли Лукашенко Рене Фазеля? Мнение Карбалевича

14.01.2021 11:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обхитрит ли Лукашенко Рене Фазеля? Мнение Карбалевича
Александр Лукашенко и Рене Фазель, 11 января
Визит президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля в Беларусь 11 января оказался скандальным. Белорусские власти в полной мере использовали его в своих пропагандистских целях. Фотографии и телекартинки, на которых Рене Фазель обнимает Александра Лукашенко, появились в европейских СМИ и заставили главу Международной федерации хоккея извиниться. Он не ожидал такого раздражения от официальных белорусских СМИ.

Из интервью и комментариев Рене Фазеля видно, что он прибыл в Минск не только с инспекционным визитом (чтобы проверить техническую готовность хоккейных арен к чемпионату мира), но и с политическими условиями. Фактически он предъявил Лукашенко ультиматум. Мол, если вы хотите провести чемпионат мира по хоккею, вы должны согласиться на «открытый и конструктивный диалог с оппозицией».

Самое странное, что Лукашенко с этим согласился. Более того, глава IIHF Рене Фазель заявил в интервью SRF, что якобы сам Лукашенко заявил о намерении изменить Конституцию и «готов провести новые выборы». Надо понимать, президентские.

Именно в контексте этих обещаний следует рассматривать реплику Лукашенко на следующий день после встречи с Фазелем во время церемонии награждения «За духовное возрождение»: «Мы готовы говорить со всеми честными людьми. В том числе и с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы к диалогу с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная с конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси».

Второй момент. По словам Рене Фазеля, белорусские власти согласились сотрудничать с IIHF в расследовании дела председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, который подозревается в причастности к политическим репрессиям.

Судя по всему, Рене Фазель не удовлетворился словесными обещаниями, но хотел иметь документ, который можно было бы представить в Совет IIHF. И Лукашенко пообещал. Глава Международной федерации хоккея сказал: «Мы ожидаем в ближайшее время получить план действий правительства Беларуси, который касается конкретных требований IIHF, которые были представлены в Минске. Это ключевые вопросы, которые влияют на оперативные и социально-политические вопросы, связанные с чемпионатом мира, и мы не сможем продвинуться вперед, если эти меры не будут приняты в ближайшем будущем».

Понятно, что Лукашенко не собирается вступать в серьезные переговоры с оппозицией. Даже ради проведения чемпионата мира. Сейчас главное пообещать. Так и Путин обещал.

Решение о проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году намечено на 25-26 января на заседании Совета IIHF. Вот до этого времени нужно продемонстрировать готовность к компромиссу по всем вопросам, и если на этой встрече будет принято решение в пользу Минска, то все обещания можно будет спустить на тормозах. Ведь изменить решение IIHF и перенести соревнования в другую страну будет просто слишком поздно, технически невозможно. На это и расчет.

Отсюда такие заявления Лукашенко - мол, он готов разговаривать с оппозицией, «но не с предателями». Например, встретится кто-то из правительственных чиновников с Юрием Воскресенским и объявит это переговорами с оппозицией.

Может быть, Лукашенко снова удастся всех перехитрить, провести чемпионат в Минске как доказательство мировой общественности, что политическая ситуация налажена, кризис преодолен, все под контролем. Но может случиться так, что он забьет шайбу в свои ворота.

В конце концов, нет никаких сомнений в том, что протестующая общественность попытается воспользоваться удобным случаем и приурочить массовые протесты непосредственно к чемпионату мира (21 мая — 6 июня). И что делать властям? Продемонстрировать жестокое насилие перед огромным количеством иностранных фанатов и журналистов? Так можно испортить весь план по использованию чемпионата для улучшения имиджа. Особенно, если под замес попадут иностранные граждане.

А если не трогать — мол, пускай ходят, у нас демократия — то на улицу может выйти больше 100 тысяч, как в августе-сентябре. И снова под телекамеры иностранных журналистов. И этот вариант тоже все испортит. Для Лукашенко здесь нет хорошего решения.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко пообещал Рене Фазелю диалог с оппозицией. Но дальше обещаний дело вряд ли пойдет.
 
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