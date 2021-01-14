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Евро уже пятый раз подряд открывает торги снижением и опускается до минимума за 3,5 недели
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара вырос на 0,0065 BYN до 2,5761 BYN/USD.
Если сравнить с началом января, то белорусский рубль пока укрепляется к доллару, но всего на 0,0028 BYN.
Курс евро упал на 0,0050 BYN до 3,1318 BYN/EUR — минимума за 24 дня.
За последние пять дней стоимость евро упала уже на 0,0385 BYN, а до этого евро находился на историческом максимуме на уровне 3,1703 BYN.
С начала месяца стоимость евро снизилась на 0,0362 BYN.
Курс российского рубля опустился на 0,0049 BYN до 3,4870 BYN/100 RUB — это всего на 0,0001 BYN меньше, чем было в начале января.
Московская биржа
Торги на валютной бирже в Москве открылись для доллара ростом до 73,74 российских рублей, а для евро снижением до 89,63 российских рублей.
Банк России с 15 января планирует возобновить покупку валюты в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. На эти цели будет выделено 106,3 млрд рублей.
Ежедневно ЦБ будет покупать валюту на 7,1 млрд рублей (без малого $100 млн). В таком режиме Центробанк РФ будет работать до 4 февраля.
К покупкам валюты ЦБ и Минфин приступают впервые за 10 месяцев. В середине марта 2020 Центробанк РФ начал спасать рубль, продавая валюту из резервов. За март—май было продано 7,1 млрд долларов.
В общей сложности за март—декабрь Банк России вылил на рынок почти 18 млрд долларов.
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Курс доллара вырос на 0,0065 BYN до 2,5761 BYN/USD.
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