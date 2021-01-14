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Евро уже пятый раз подряд открывает торги снижением и опускается до минимума за 3,5 недели

14.01.2021 11:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро уже пятый раз подряд открывает торги снижением и опускается до минимума за 3,5 недели
Иллюстративное фото
За последние семь торгов евро дешевеет уже шестой раз. Доллар опять дорожает, но стоимость корзины валют пока остаётся без изменений на максимуме за 10 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:07:

Курс доллара вырос на 0,0065 BYN до 2,5761 BYN/USD.

Если сравнить с началом января, то белорусский рубль пока укрепляется к доллару, но всего на 0,0028 BYN.

Курс евро упал на 0,0050 BYN до 3,1318 BYN/EUR — минимума за 24 дня.

За последние пять дней стоимость евро упала уже на 0,0385 BYN, а до этого евро находился на историческом максимуме на уровне 3,1703 BYN.

С начала месяца стоимость евро снизилась на 0,0362 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0049 BYN до 3,4870 BYN/100 RUB — это всего на 0,0001 BYN меньше, чем было в начале января.

Московская биржа


Торги на валютной бирже в Москве открылись для доллара ростом до 73,74 российских рублей, а для евро снижением до 89,63 российских рублей.

Банк России с 15 января планирует возобновить покупку валюты в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. На эти цели будет выделено 106,3 млрд рублей.

Ежедневно ЦБ будет покупать валюту на 7,1 млрд рублей (без малого $100 млн). В таком режиме Центробанк РФ будет работать до 4 февраля.

К покупкам валюты ЦБ и Минфин приступают впервые за 10 месяцев. В середине марта 2020 Центробанк РФ начал спасать рубль, продавая валюту из резервов. За март—май было продано 7,1 млрд долларов.

В общей сложности за март—декабрь Банк России вылил на рынок почти 18 млрд долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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