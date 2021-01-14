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Мядельского участкового уволили за стихотворение в соцсетях
Источник материала: UDF
Фото: onliner.by
В прошлом году 22-летний парень окончил Академию МВД и стал работать участковым в Мядельском РОВД. Правда, отработал он там только четыре месяца.
На работу Александр Кучинский заступил 27 июля, когда шла предвыборная кампания. «Уже тогда понял, что работать будет тяжело. Людей задерживали за шарики и так далее», — рассказывает Александр в интервью
На досрочное голосование молодой участковый не пошёл, а в день выборов работал. С 9 августа в милиции ввели усиленное несение службы.
«В Мядельском районе выходили на мирные акции протеста, люди стояли в цепи солидарности. Началось такое движение, я даже не ожидал, что столько людей выйдет — и не только в Мяделе, где живёт 7 тысяч человек, но и в других населённых пунктах», — делится впечатлениями Кучинский.
В один из дней милиционерам приказали задержать трёх-четырёх женщин, которые стояли с лентами возле магазина. Кучинский вместе с другими доставил их в РОВД, но протокол писать отказался. «За что протокол? За то, что они с лентами стояли? Они же ничего плохого не сделали. Тогда со мной провели первую профилактическую беседу. Я сослался на то, что молодой сотрудник, никогда таких протоколов не писал, фабул не знаю, поэтому и писать не буду», — вспоминает он.
Парень говорит, что хотел уволиться, но не мог: согласно контракту, он должен отработать пять лет. Иначе пришлось бы компенсировать расходы государства за обучение в Академии — 50 тысяч рублей.
31 августа он написал в небольшой группе «Вконтакте» на шесть человек своё стихотворение:
Идейныя вдохновители без свежих идей.
О чести забыли люди в мундирах.
На улицах толпы свободных людей,
И вы не сидите в квартирах!
Идёт за свободой весь мир.
Никто не остался в квартирах.
Нет правды в ударах дубин,
Не выстоят люди в мундирах.
А в декабре, когда Кучинский после COVID-19, вышел с больничного его вызвало начальство. Оказалось, что прошла служебная проверка его стихотворения.
«В материалах значилось, что я разместил стихотворение, дискредитирующее органы внутренних дел, набравшее сотни просмотров, вызвало огромный общественный резонанс. Но это неправда. Уже после всего этого дела сделал скриншот: в декабре там было 38 просмотров. Второй скриншот со статистикой показывает, что чуть ли не половина просмотров пришлась на период самой проверки. Но и в целом в стихотворении я высказал свою гражданскую позицию, имею право», — объясняет милиционер.
Кстати, в материалах проверки были почему-то указаны ещё два стихотворения в Telegram-каналах «Выбор нарочанцев» и «Pro Нарочь» от других пользователей, носивших «оскорбительный характер в адрес некоторых сотрудников». Это удивило Кучинского, ведь он те стихи не писал.
Ссылки на молодость милиционеру не помогли: со службы его уволили. Причиной называется проступок, не совместимый с пребыванием в органах внутренних дел.
Пока что Кучинский перебрался в Минск, где ищет работу. И ждёт, что вскоре ему предъявят иск за обучение в Академии МВД. Но о своём поступке парень не жалеет.
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В прошлом году 22-летний парень окончил Академию МВД.
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