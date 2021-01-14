Источник материала: UDF



Фото: onliner.by

«В Мядельском районе выходили на мирные акции протеста, люди стояли в цепи солидарности. Началось такое движение, я даже не ожидал, что столько людей выйдет — и не только в Мяделе, где живёт 7 тысяч человек, но и в других населённых пунктах», — делится впечатлениями Кучинский.

«В материалах значилось, что я разместил стихотворение, дискредитирующее органы внутренних дел, набравшее сотни просмотров, вызвало огромный общественный резонанс. Но это неправда. Уже после всего этого дела сделал скриншот: в декабре там было 38 просмотров. Второй скриншот со статистикой показывает, что чуть ли не половина просмотров пришлась на период самой проверки. Но и в целом в стихотворении я высказал свою гражданскую позицию, имею право», — объясняет милиционер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мядельского участкового уволили за стихотворение в соцсетях В прошлом году 22-летний парень окончил Академию МВД.