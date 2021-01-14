Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Першы Рэгіён»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач скорой, которого ударил сторонник Лукашенко в Бресте, на больничном с черепно-мозговой травмой Временный выход из строя сотрудника тяжело сказывается на коллективе.

Пострадавший тогда написал заявление в милицию. Проводится проверка. Врач работает на станции три с половиной года, рассказала главный врач ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи Бреста». Он спокойный, не конфликтный и четко придерживается внутреннего регламента. Слова напавшего мужчины о том, что медик мог каким-то образом задеть его политические чувства, она считает абсурдом.— Медицина должна быть вне политики и выдерживать нейтралитет, — говорит Валентина Васильевна. — Сотрудникам скорой помощи абсолютно все равно, какой контингент перед ними. Задача одна — спасти.Временный выход из строя сотрудника тяжело сказывается на коллективе: как говорит главврач, сейчас несколько медиков на больничных, и заменять своих коллегам приходится с изматывающей периодичностью.