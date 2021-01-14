ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российские СМИ о хоккее, вакцине и белорусском госдолге

14.01.2021 11:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Российские СМИ о хоккее, вакцине и белорусском госдолге
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов
Российские СМИ продолжают работать в направлении закрепления в информационном поле основных российских нарративов: слабость и неэффективность белорусской власти и ее неспособность справится с ситуацией в стране самостоятельно; страны Запада как дестабилизирующий фактор в развитии белорусского кризиса, а Россия как стабилизирующий; «совместное» будущее Беларуси и России; активность оппозиции влечет за собой санкции и проблемы для Беларуси. Об этом пишет Ольга Харламова в статье для Media IQ. Краткие выводы приводит UDF.BY.

Российские СМИ начинают наполнять смыслами тезисное поле о стабилизирующей роли России в белорусском кризисе. Именно поэтому информация о российском кредите даётся в привязке к анализу общей долговой нагрузки и перспективам её уменьшения — блокам, которые бы логично смотрелись в белорусских медиа. Второе направление — вопросы вакцинации и передачи вакцины «Спутник-V» белорусской стороне с возможностью самостоятельного выпуска.

С другой стороны, подчёркивается наличие проблем для белорусской власти. Обращает на себя внимание использование нового определения в отношении Светланы Тихановской — «самозваный "президент Белоруссии"». Впервые российские СМИ подали словосочетание «президент Беларуси» в связке с иной, чем Лукашенко фамилией. При этом, эпитет «самозваный» не добавляет легитимности Светлане Тихановской. Вдобавок подаётся сравнение с Навальным, который намерен вернуться в Россию, на контрасте намекается, что «большая часть» белорусской оппозиции либо в Литве, либо в местах лишения свободы.

Тему обсуждения перспектив переноса ЧМ по хоккею из Беларуси стоит анализировать с учётом российской ситуации. А именно — проблем для спортсменов из РФ с выступлениями под национальными флагами после допингового скандала. Российские политические элиты подают такие решения как демонстрацию политики ущемления прав их страны и несправедливость, политизированность большого спорта. Как следствие, российский обыватель воспринимает подобные темы достаточно остро, эмоционально.

На этом фоне идут рассуждения о переносе либо бойкоте ЧМ по хоккею, где в качестве основного инициатора и спикера протестов выступает Тихановская. Ещё один удар по её возможной легитимации в российском (и белорусском) информационном поле.

Для создания необходимого информационного фона СМИ как государственные, так и негосударственные использовали различные методы и приемы манипуляции, наиболее активно применяются контрасты, обращение к эмоциям, повторы, бездоказательные выводы. Основной нарратив, который внедряется в российское информационное пространство — стабилизирующая роль России в белорусском кризисе и негативное влияние на Беларусь стран условного «большого Запада». Присутствуют вопросы общей валюты, интеграции, поддержка Россией в борьбе с пандемией. Активно продвигается нарратив взаимосвязи внутренних и внешних проблем Беларуси с активностью оппозиции, в том числе ситуация с ЧМ по футболу.

Полный анализ читайте на Media IQ.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первой половине января российские СМИ писали о действиях белорусской власти, лидеров оппозиции, активно о российской вакцине, чемпионате мира по хоккею и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийскому чемпиону по плаванию предъявлены обвинения после штурма Капитолия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by