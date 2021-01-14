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Российские СМИ о хоккее, вакцине и белорусском госдолге
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов
Российские СМИ начинают наполнять смыслами тезисное поле о стабилизирующей роли России в белорусском кризисе. Именно поэтому информация о российском кредите даётся в привязке к анализу общей долговой нагрузки и перспективам её уменьшения — блокам, которые бы логично смотрелись в белорусских медиа. Второе направление — вопросы вакцинации и передачи вакцины «Спутник-V» белорусской стороне с возможностью самостоятельного выпуска.
С другой стороны, подчёркивается наличие проблем для белорусской власти. Обращает на себя внимание использование нового определения в отношении Светланы Тихановской — «самозваный "президент Белоруссии"». Впервые российские СМИ подали словосочетание «президент Беларуси» в связке с иной, чем Лукашенко фамилией. При этом, эпитет «самозваный» не добавляет легитимности Светлане Тихановской. Вдобавок подаётся сравнение с Навальным, который намерен вернуться в Россию, на контрасте намекается, что «большая часть» белорусской оппозиции либо в Литве, либо в местах лишения свободы.
Тему обсуждения перспектив переноса ЧМ по хоккею из Беларуси стоит анализировать с учётом российской ситуации. А именно — проблем для спортсменов из РФ с выступлениями под национальными флагами после допингового скандала. Российские политические элиты подают такие решения как демонстрацию политики ущемления прав их страны и несправедливость, политизированность большого спорта. Как следствие, российский обыватель воспринимает подобные темы достаточно остро, эмоционально.
На этом фоне идут рассуждения о переносе либо бойкоте ЧМ по хоккею, где в качестве основного инициатора и спикера протестов выступает Тихановская. Ещё один удар по её возможной легитимации в российском (и белорусском) информационном поле.
Для создания необходимого информационного фона СМИ как государственные, так и негосударственные использовали различные методы и приемы манипуляции, наиболее активно применяются контрасты, обращение к эмоциям, повторы, бездоказательные выводы. Основной нарратив, который внедряется в российское информационное пространство — стабилизирующая роль России в белорусском кризисе и негативное влияние на Беларусь стран условного «большого Запада». Присутствуют вопросы общей валюты, интеграции, поддержка Россией в борьбе с пандемией. Активно продвигается нарратив взаимосвязи внутренних и внешних проблем Беларуси с активностью оппозиции, в том числе ситуация с ЧМ по футболу.
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В первой половине января российские СМИ писали о действиях белорусской власти, лидеров оппозиции, активно о российской вакцине, чемпионате мира по хоккею и...
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