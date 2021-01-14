ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зачем демократам импичмент Трампа, пояснил политический эксперт

14.01.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Зачем демократам импичмент Трампа, пояснил политический эксперт

История с импичментом не сулит ничего хорошего американскому народу, не сомневается эксперт.

Сообщая журналистам о подписании документа об импичменте, Пелоси отметила, что "с печалью и разбитым сердцем" понимает: президент довел страну до восстания. Она подчеркнула, что Трамп представляет опасность для США, а парламент дал обещание защищать народ и конституцию. 

На самом деле это далеко не первая процедура импичмента для американского президента за всю историю США, напоминает Станислав Бышок. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
Жириновский не против заменить Трампа, правда пока только в кино

"Импичмент постепенно становится легитимным оружием во внутриполитической борьбе США. Это началось далеко не с Трампа. Нужно напомнить, что во время президентства Обамы республиканцы, которые тогда были в оппозиции, неоднократно утверждали, что будут проводить эту процедуру против Обамы и даже начинали это. Она ничем не заканчивалась, но прецедент такой уже был", – отмечает собеседник радио Sputnik Беларусь.

Вместе с тем эксперт напоминает, что сама процедура импичмента – это довольно сложный процесс, который занимает немало времени. Предполагается сначала голосование в нижней, потом в верхней палате парламента. И лидер Сената, республиканец Митч Макконнелл уже сказал, что не будет созывать сенаторов для такого голосования.

"Понятно, что для некоего сплочения американского народа, о котором говорят и демократы, и республиканцы, история с импичментом ничего хорошего не принесет. Общество по-прежнему расколото, демократы и республиканцы по-прежнему далеко друг от друга. И даже те республиканцы, которые не поддерживают Трампа и его политику, не хотят, чтобы их президент был подвергнут импичменту", – резюмирует Бышок.

Напомним, президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп сообщил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах".

Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

  • Фурсов объяснил, почему Байден победил Трампа "не по очкам, а нокаутом"
  • Панарин: из кабинета Нэнси Пелоси пропал ноутбук с крайне важной информацией

  • Надувательство и охота на ведьм: Трамп оценил риск импичмента

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ об импичменте Дональду Трампу, который подписала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, многим "пощекочет нервы", считает политический эксперт...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Шчодрык" в Погосте: дзе каза рогам, там жыта стогам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by