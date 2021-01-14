Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Зачем демократам импичмент Трампа, пояснил политический эксперт

История с импичментом не сулит ничего хорошего американскому народу, не сомневается эксперт.

Сообщая журналистам о подписании документа об импичменте, Пелоси отметила , что "с печалью и разбитым сердцем" понимает: президент довел страну до восстания. Она подчеркнула, что Трамп представляет опасность для США, а парламент дал обещание защищать народ и конституцию.

На самом деле это далеко не первая процедура импичмента для американского президента за всю историю США, напоминает Станислав Бышок.

"Импичмент постепенно становится легитимным оружием во внутриполитической борьбе США. Это началось далеко не с Трампа. Нужно напомнить, что во время президентства Обамы республиканцы, которые тогда были в оппозиции, неоднократно утверждали, что будут проводить эту процедуру против Обамы и даже начинали это. Она ничем не заканчивалась, но прецедент такой уже был", – отмечает собеседник радио Sputnik Беларусь.

Вместе с тем эксперт напоминает, что сама процедура импичмента – это довольно сложный процесс, который занимает немало времени. Предполагается сначала голосование в нижней, потом в верхней палате парламента. И лидер Сената, республиканец Митч Макконнелл уже сказал, что не будет созывать сенаторов для такого голосования.

"Понятно, что для некоего сплочения американского народа, о котором говорят и демократы, и республиканцы, история с импичментом ничего хорошего не принесет. Общество по-прежнему расколото, демократы и республиканцы по-прежнему далеко друг от друга. И даже те республиканцы, которые не поддерживают Трампа и его политику, не хотят, чтобы их президент был подвергнут импичменту", – резюмирует Бышок.

Напомним, президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп сообщил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах".

Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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