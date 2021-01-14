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Зачем демократам импичмент Трампа, пояснил политический эксперт
14.01.2021 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
История с импичментом не сулит ничего хорошего американскому народу, не сомневается эксперт.
Сообщая журналистам о подписании документа об импичменте, Пелоси
На самом деле это далеко не первая процедура импичмента для американского президента за всю историю США, напоминает Станислав Бышок.
© Sputnik / Владимир Федоренко
"Импичмент постепенно становится легитимным оружием во внутриполитической борьбе США. Это началось далеко не с Трампа. Нужно напомнить, что во время президентства Обамы республиканцы, которые тогда были в оппозиции, неоднократно утверждали, что будут проводить эту процедуру против Обамы и даже начинали это. Она ничем не заканчивалась, но прецедент такой уже был", – отмечает собеседник радио Sputnik Беларусь.
Вместе с тем эксперт напоминает, что сама процедура импичмента – это довольно сложный процесс, который занимает немало времени. Предполагается сначала голосование в нижней, потом в верхней палате парламента. И лидер Сената, республиканец Митч Макконнелл уже сказал, что не будет созывать сенаторов для такого голосования.
"Понятно, что для некоего сплочения американского народа, о котором говорят и демократы, и республиканцы, история с импичментом ничего хорошего не принесет. Общество по-прежнему расколото, демократы и республиканцы по-прежнему далеко друг от друга. И даже те республиканцы, которые не поддерживают Трампа и его политику, не хотят, чтобы их президент был подвергнут импичменту", – резюмирует Бышок.
Напомним, президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп сообщил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах".
Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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