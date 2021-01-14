"Шчодрык" в Погосте: дзе каза рогам, там жыта стогам

Источник материала: Sputnik Беларусь

Деревня Погост - место уникальное, с одной стороны бежит полноводная Припять, с другой убаюкивает тихая Ствига. Кажется, сама природа настраивает полешуков на исконный традиционный лад.

Зима в деревне - время особое. Когда все хозяйство досмотрено, а урожай в закромах, наступает пора праздников. В чем особая изюминка Щедрого вечера в Погосте, узнал корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

Маленький человек большого дела

Белорусский праздник "Шчодрык" всегда отмечают с 13 на 14 января. Много лет назад по сути так праздновали Новый год, но смена календарей сыграла свою злую шутку с датами. Тогда обычай на Полесье устоял, а что будет через пару лет, пока непонятно.

© Sputnik / Виктор Толочко "Шчодрык" всегда отмечают с 13 на 14 января

В Погосте и даже далеко за границей знают Екатерину Алексеевну Панченю, которая не просто помогла односельчанам сберечь свои традиции, но и вывела их на международный уровень, однако про это позднее.

© Sputnik / Виктор Толочко Екатерина Алексеевна Панченя помогла односельчанам сберечь свои традиции

Екатерина Алексеевна, как и много лет назад, обязательно идет "шчадраваць". Нам она признается, что делает это с трех лет, а ей уже перевалило за 80. Раньше она "шчадравала" и по велению души, и по работе. Местный дом культуры находился под ее чутким руководством более 30 лет.

Сейчас годы уже берут свое, и наряжаться почетной жительнице Житковичского района помогает новое поколение культурных работников.

Неотъемлемой частью "Шчодрыка" остаются ряженые, и здесь Екатерина Алексеевна четко дает понять: "у нас радзіліся только на Шчодрык, а на раство прыбіраліся святочным строем".

© Sputnik / Виктор Толочко На Коляды ходят переодетые различными тотемными животными и птицами — козой, медведем, волком, буслом.

Среди ряженых числятся Медведь, Сорока, Цыганка, Аист и, конечно, Коза, как главный персонаж.

Интересно, что в их числе вы не увидите ни одного взрослого, только детей разных школьных возрастов.

Оказывается, так "нашчадкам перадаем, каб не забываліся", пояснила Екатерина Алексеевна. Раньше по деревне настоящие поезда из саней ездили "шчадраваць", а теперь собрался только маленький паровозик из деток и работниц культурной сферы.

Благодаря им, в XXI веке можно увидеть, как белорусы сотни лет назад отмечали наступление Нового года.

"Пячыце ладкі"

"Шчадрэц колісь звалі - Васілей, Стары Новы год. Гэта ўжо друга куцця, таму што Раство - першая куцця. На Хрышчэнне будзе трэццяя куцця. Усе абрады ў нас звязаныя са збажыною", - вводит в курс дела Екатерина Алексеевна.

А чтобы праздник удался, по ее словам, нужно приговаривать: "пячыце ладкі, каб цяляты былі гладкі", "пячыце блінцы, каб дзеці былі, як жарабцы".

По признанию самой женщины, "ніхто ў гэта лезці зараз не хоча, вось і перадаю ўсё Ірыне Торчык".

© Sputnik / Виктор Толочко Чтобы "Шчодрык" удался, нужно приговаривать: "пячыце ладкі, каб цяляты былі гладкі", "пячыце блінцы, каб дзеці былі, як жарабцы".

А раньше по вечерам в Погосте на "Шчадрэц" все приговаривали и готовились, теперь и деревня уже не та, потому что людей в ней почти не осталось.

Екатерина Алексеевна рассказывает, что на праздник было принято на делать записки: "хто, што думае плахое мне, хай бярэ сабе і на первом полыме, як блінцы пякці спальвалі".

На всю страну один

Разговоры с журналистами - это одно, но и "шчадраваць" кому-то надо. Разношерстная гурьба весело выкатывает на улицу. На "Шчодрык" нужно обязательно петь хозяевам хаты, куда приходят ряженые.

© Sputnik / Виктор Толочко Главная задача - зарядить энергией, чтобы в новом году и урожай был, и хозяйство процветало

Главная их задача - зарядить энергией, чтобы в новом году и урожай был, и хозяйство процветало.

Для этого приговаривают "дзе каза рогам, там жыта стогам", от такой работы Коза быстро устает и падает обессилевшая прямо в снег.

© Sputnik / Виктор Толочко Когда Коза устает и падает, хозяева понимают: пора угостить ее за старания

Такой вот непрозрачный намек хозяевам, что нужно щедро угостить за старания. Лучше всего для этого, конечно, подходит сало, но в деревне без лишних разговоров берут все, что дают.

© Sputnik / Виктор Толочко За песни и танцы хозяева угощают ряженых

Так чинная процессия ходит от двора ко двору, пока не наступит темнота, а торба не будет набита всякими угощениями доверху.

Погост - деревня по-настоящему уникальная, местные праздники по заслугам оценили на самом высоком уровне.

© Sputnik / Виктор Толочко Обязательный атрибут колядовщиков - Вифлеемская звезда

Обычай "Юраўскі карагод" получил даже статус нематериальной историко-культурной ценности. Власти по тем временам выделили баснословные 100 миллионов рублей. Правда, в Погосте своего "приза" не дождались и все деньги ровным слоем разошлись по "культуре" Житковичского района.

Теперь на очереди грант ЮНЕСКО, и в Погосте переживают. Поддержка местному Дому культуры должна была прийти в прошлом году, но пандемия внесла свои правки в ожидания полешуков. Сейчас в Погосте ждут этот грант, чтобы сложить печку и готовить угощения прямо на глазах туристов, которые тонким ручейком идут на Полесье, чтобы увидеть своими глазами то, чего больше нигде уже нет.

© Sputnik / Виктор Толочко Погост - деревня по-настоящему уникальная, местные праздники по заслугам оценили на самом высоком уровне

Вместо эпилога

В Доме культуры все держится на плечах Ирины Ивановны и Ирины Тихоновны, которые потихоньку собирают по домам утварь, сделанную полешуками много лет назад. Здесь можно увидеть и настоящие кросны, палати, лавы, и даже самодельный протез ноги.

© Sputnik / Виктор Толочко "Не пайду я, пойдуць людзі", - уверена Екатерина Алексеевна

Жизнь, несмотря ни на что, бьет в Погосте ключом. Екатерина Алексеевна не унывает и, кажется, совсем не переживает, что будет с "Шчодрыкам" в будущем. На прощание она уверяет: "не пайду я, пойдуць людзі".