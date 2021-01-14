Всемирный доклад – 2021 Human Rights Watch: Беспрецедентные репрессии в Беларуси

Массовые и преимущественно мирные протесты захлестнули Беларусь после президентских выборов, по итогам которых победителем, несмотря на весомые обвинения в массовых подтасовках, был объявлен Александр Лукашенко, бессменно правящий страной с 1994 г. Власть ответила произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни подверглись пыткам и жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению со стороны сотрудников силовых структур. В предвыборный период и после голосования были брошены за решетку десятки журналистов, блоггеров, представителей политической оппозиции, президентских кандидатов, правозащитников и гражданских активистов.





«В минувшем году белорусские власти побили собственный рекорд жестокости и репрессий, - говорит Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. – Они не останавливались ни перед чем в своем стремлении раздавить несогласных практически во всех слоях общества».





Силовики жестко пресекали массовые мирные протесты 9-12 августа в Минске и других крупных городах, применяя против демонстрантов избыточную силу, резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и холостые патроны. За четыре дня было задержано почти 7 тыс. демонстрантов и случайных прохожих. Задержанные содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Сотни подверглись пыткам или другому недозволенному обращению. В августе по меньшей мере три человека умерли в результате противоправных действий сотрудников милиции.





Вышедшие на свободу после задержания рассказывали о побоях, принуждении к длительному пребыванию в стрессовых позах, электрошоке; по меньшей мере один человек заявил об изнасиловании. Некоторые получили серьезные телесные повреждения. Людей по несколько дней держали в переполненных камерах, зачастую не давали воды и не кормили, а также отказывали в медицинской помощи и не выпускали в туалет.





Несмотря на все это, десятки тысяч человек продолжили выходить на мирные демонстрации, требуя честных выборов и правосудия за произвол силовиков. К середине ноября общее число задержанных в связи с протестами с начала августа достигло 25 тыс. человек, в том числе свыше тысячи – только за одни из выходных в начале ноября. В ноябре в Минске неустановленными лицами в масках был избит мирный протестующий, который впоследствии скончался в больнице. Ведущая белорусская правозащитная организация заявила, что нападавшие были сотрудниками милиции в штатском.





Власти начали несколько доследственных проверок по фактам недозволенного обращения с демонстрантами, однако по их результатам не было возбуждено ни одного уголовного дела.



