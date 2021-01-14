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Мэр Львова советуется с горожанами: этично ли покупать белорусские автобусы

14.01.2021 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский автозавод (МАЗ) сделал самое выгодное предложение в рамках тендера по закупке 100 двенадцатиметровых низкопольных автобусов во Львове. Город покупает эти автобусы при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка.




Но у городских властей возник вопрос этического свойства: насколько морально закупать автобусы у предприятия, где были подавлены забастовки, и у страны, которая практикует насилие в отношение своих граждан. С этими вопросами мэр Львова Андрей Садовый обратился к горожанам через Facebook.

"По оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение подала белорусская компания МАЗ. Предложения других участников тендера или значительно дороже, или не соответствуют техническим требованиям конкурса. И тут вопрос. Имеем ли мы моральное право покупать автобусы в Беларуси?" — написал  Садовый.

Он напомнил, что Верховная Рада Украины признала прошедшие в Беларуси президентские выборы недемократичными.  Львовский градоначальник напомнил и о подавлении протестов белорусскими силовиками. Он признался, что рассчитывает получить ответ на свой вопрос  — об этичности сделки с МАЗом — от руководства Европейского банка, Кабинета министров и львовян.

"Это непростая ситуация, потому что в случае отмены тендера мы потеряем еще год, а возможно и больше без этих машин. Но без четкого понимания этой ситуации и государственной позиции Львов не будет покупать белорусских автобусов", — написал Садовый.

Сразу после выборов и силового подавления протестов на МАЗе, так же как и на ряде других белорусских предприятий, рабочие вышли с требованиями прекратить насилие и провести новые выборы. О том, что в те дни происходило на предприятии, Еврорадио рассказывал молодой рабочий Семен Федотов.
 
 
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Минский автозавод (МАЗ) сделал самое выгодное предложение в рамках тендера по закупке 100 двенадцатиметровых низкопольных автобусов во Львове. Город покупает эти...
 
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