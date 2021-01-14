Евродепутаты вновь призвали не проводить ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

Чемпионат мира по хоккею 2021 года необходимо перенести из Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и постоянного докладчика ЕП по Беларуси Петраса Ауштрявичюса.



Петрас Ауштрявичюс и Роберт Бедронь. Фото: wikipedia.org.

«Мы встревожены тем, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, который только что тепло обнимался с Александром Лукашенко в Минске, по-прежнему привержен идее проведения чемпионата мира в Беларуси, несмотря на жестокие и широкомасштабные репрессии режима против мирных демонстрантов, — говорится в заявлении. — Учитывая беспрецедентный уровень репрессий, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами 9 августа 2020 года и приведших к рекордным 33 тысячам произвольных арестов и задержаний, включая сотни политических заключенных, а также по меньшей мере восемь смертей, связанных с протестами, и плохую репутацию режима в области прав человека в целом, мы считаем просто немыслимым проведение этого турнира — как и любых крупных международных спортивных мероприятий — в Беларуси, когда ее народ лишен своих основных прав и свобод».

Бедронь и Ауштрявичюс настоятельно призывают IIHF, ее национальные ассоциации и другие спортивные федерации «занять твердую позицию и запретить Беларуси принимать у себя и участвовать в подобных мероприятиях».

Отметим также, что соорганизатор турнира Латвия уже высказалась против проведения ЧМ-2021 в Минске и заявила о своей готовности провести его самостоятельно, — говорится в заявлении. — Как неоднократно показывала история, наивно думать, что можно просто держать политику вне спорта. Лукашенко, как глава Национального Олимпийского комитета, крепко держит в руках спорт своей страны. Некоторые из самых известных белорусских спортсменов также подвергались беспощадным преследованиям со стороны властей».

Кроме того, евродепутаты обращают внимание на эпидемиологическую ситуацию в связи с Covid-19, которая в Беларуси «остается драматичной», поэтому организовывать в стране такое крупное общественное мероприятие «было бы опрометчиво». «В этой связи мы хотели бы напомнить о решении IIHF отменить прошлогодний чемпионат в Лозанне и Цюрихе из-за проблем со здоровьем населения», — подчеркивается в заявлении.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в мае—июне в Минске и Риге. Европейский парламент и ранее призывал отменить матчи в Беларуси в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов. Сейчас эту тему активно обсуждают политики и спортивные функционеры в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии. Известно, что против проведения чемпионата в Беларуси выступают игроки некоторых сборных. Окончательное решение должно быть принято в конце января на заседании совета IIHF.