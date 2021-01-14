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Huawei тестирует «умные дороги» для «общения» с беспилотными автомобилями

14.01.2021 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Huawei разрабатывает проект по созданию «умных дорог» — продвинутой инфраструктуры, обеспечивающей полноценное взаимодействие между самой дорогой и беспилотными автомобилями на ней. Сама по себе концепция не нова — нечто подобное в первой половине прошлого века предлагали футуристы, а General Motors даже показала прототип такой системы.

Тогда ожидалось, что машины без водителей наводнят общественные дороги к 60-м годам, но не сложилось. Huawei же развернула 4-км тестовый отрезок трассы, оснащенный дополнительными системами «общения» с машинами.

На дороге проводятся испытания автономного автобуса X-Bus, двигающегося по круговому маршруту, он делает остановки, объезжает препятствия, анализируя в режиме реального времени поступающую извне информацию.

Подобная технология, считают в Huawei, позволит повысить уровень безопасности на дорогах, а также оптимизировать трафик (X-Bus, например, может отправить сигнал переключить светофор на зеленый, чтобы не отставать от графика). Разработка проекта ведется в сотрудничестве с национальными китайскими предприятиями.

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Компания Huawei разрабатывает проект по созданию «умных дорог» — продвинутой инфраструктуры, обеспечивающей полноценное взаимодействие между самой дорогой и...
 
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