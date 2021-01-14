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Эра гибридов. Новый Mercedes GLC тестируют в Скандинавии

14.01.2021 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Скандинавии автомобильные шпионы Carscoops сфотографировали тщательно замаскированный прототип Mercedes. Судя по размерам и графику обновления моделей Daimler, это новое поколение Mercedes GLC. Нынешний кроссовер пришел на смену GLK в 2015 году.

Эра гибридов. Новый Mercedes GLC тестируют в Скандинавии

У автомобиля сохранятся пропорции, но полностью изменится кузов. Дизайнеры сделали более консервативным передний бампер, но добавили «агрессии» в оптику и линию капота. За счет увеличившейся габаритной длины, пространства на втором ряду будет больше. А вот линия крыши, напротив, немножко понизится в угоду динамичному дизайну.

Эра гибридов. Новый Mercedes GLC тестируют в Скандинавии

Задняя оптика пока черновая, и мы не можем оценить даже форму фонарей. GLC сменит поколение уже в этом году и получит платформу от будущего Mercedes C-Class (еще не рассекречен). Все без исключения силовые установки нового кроссовера будут электрифицированы. Кроме «мягких» гибридов, обещают еще целую линейку подзаряжаемых. Плохие новости для любителей V8. «Заряженный» Mercedes-AMG GLC63, скорее всего, лишится 4-литрового мотора от Mercedes-AMG GT. Вместо него модель получит 2-литровый агрегат с мощным электромотором.

Эра гибридов. Новый Mercedes GLC тестируют в Скандинавии

Mercedes GLC является прямым конкурентом Audi Q5 и BMW X3. Это самый компактный кроссовер Mercedes с продольным расположением двигателя. Пока неясно, будет ли новый вариант GLC Coupe.

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В Скандинавии автомобильные шпионы Carscoops сфотографировали тщательно замаскированный прототип Mercedes. Судя по размерам и графику обновления моделей Daimler, это новое...
 
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