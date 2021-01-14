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Сельхозпоселок может выдохнуть, а парк Дружбы народов ждет стройка
Источник материала: Onliner
Жители частного сектора Минска (за исключением всем известных районов) живут как на пороховой бочке: еще сегодня ты хозяин на своем участке и в своем доме, а уже завтра получаешь бумагу, что будешь снесен и по закону «откомпенсирован». Долгое время темные тучи ходили над Сельхозпоселком: усадебный массив собирались сносить в угоду частным застройщикам. Люди активно возмущались и выбили-таки себе свободу. Сегодня глава Советского района Сергей Хильман подтвердил «неприкосновенность» земель Сельхозпоселка.
Что касается так называемого Сельхозпоселка, то новое строительство там пока не предусмотрено, отмечает агентство
— Это огромный массив частных жилых домов с приусадебными участками, который сегодня развивается, реконструируется, так что широкомасштабного сноса жилья для возведения высотных домов не предусмотрено. Те, кто там живет, в большинстве своем могут быть спокойны. Под снос, вероятно, пойдут гаражи, неэффективно используемые объекты. Например, мы ищем инвестора, который мог бы освоить территорию в районе ул. Тиражной — Тургенева — Достоевского.
Еще один проблемный объект на карте района — парк Дружбы народов. Но, к сожалению, проект реконструкции, несмотря на сокращение расходов на его реализацию, пока не получил городского финансирования.
— В Минске много объектов незавершенного строительства, поэтому ремонт парка пока решили отложить. Но если наполнение бюджета будет идти опережающими темпами, то, может, все начнется и в этом году. Первым делом хотелось бы восстановить фонтан, организовать место для выездной торговли, улучшить освещение, а также оборудовать велосипедные дорожки и зоны отдыха. Часть парка со стороны ул. Орловской уйдет под постройку общественно-деловых объектов, — отмечает собеседник.
Что именно собираются построить на территории парка, Сергей Хильман не уточнил. Ранее
Пролить свет на происходящее поможет Публичная кадастровая карта. Вот как выглядит участок для будущей стройки, «заскриншоченный» одним из городских активистов. Наверняка многие хорошо зрительно представляют его. А теперь будут знать, что на 3 га будет построен Российский центр науки и культуры.
Выглядит возмутительно, но по закону этот участок уже много лет принадлежит Российской Федерации: в 2009 году между нашими странами было
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Жители частного сектора Минска (за исключением всем известных районов) живут как на пороховой бочке: еще сегодня ты хозяин на своем участке и в своем доме, а уже...
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