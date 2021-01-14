Сельхозпоселок может выдохнуть, а парк Дружбы народов ждет стройка

Источник материала: Onliner

Жители частного сектора Минска (за исключением всем известных районов) живут как на пороховой бочке: еще сегодня ты хозяин на своем участке и в своем доме, а уже завтра получаешь бумагу, что будешь снесен и по закону «откомпенсирован». Долгое время темные тучи ходили над Сельхозпоселком: усадебный массив собирались сносить в угоду частным застройщикам. Люди активно возмущались и выбили-таки себе свободу. Сегодня глава Советского района Сергей Хильман подтвердил «неприкосновенность» земель Сельхозпоселка.

Что касается так называемого Сельхозпоселка, то новое строительство там пока не предусмотрено, отмечает агентство «Минск-Новости» .

— Это огромный массив частных жилых домов с приусадебными участками, который сегодня развивается, реконструируется, так что широкомасштабного сноса жилья для возведения высотных домов не предусмотрено. Те, кто там живет, в большинстве своем могут быть спокойны. Под снос, вероятно, пойдут гаражи, неэффективно используемые объекты. Например, мы ищем инвестора, который мог бы освоить территорию в районе ул. Тиражной — Тургенева — Достоевского.

Еще один проблемный объект на карте района — парк Дружбы народов. Но, к сожалению, проект реконструкции, несмотря на сокращение расходов на его реализацию, пока не получил городского финансирования.

— В Минске много объектов незавершенного строительства, поэтому ремонт парка пока решили отложить. Но если наполнение бюджета будет идти опережающими темпами, то, может, все начнется и в этом году. Первым делом хотелось бы восстановить фонтан, организовать место для выездной торговли, улучшить освещение, а также оборудовать велосипедные дорожки и зоны отдыха. Часть парка со стороны ул. Орловской уйдет под постройку общественно-деловых объектов, — отмечает собеседник.

Что именно собираются построить на территории парка, Сергей Хильман не уточнил. Ранее звучала информация, что часть зеленой зоны готовы отдать под возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, однако в данном случае речь точно не о нем: ФОК должен был бы разместиться на перекрестке Карастояновой и Кульман.

Пролить свет на происходящее поможет Публичная кадастровая карта. Вот как выглядит участок для будущей стройки, «заскриншоченный» одним из городских активистов. Наверняка многие хорошо зрительно представляют его. А теперь будут знать, что на 3 га будет построен Российский центр науки и культуры.





Выглядит возмутительно, но по закону этот участок уже много лет принадлежит Российской Федерации: в 2009 году между нашими странами было подписано «соглашение о взаимной передаче в собственность земельных участков и об аренде земельных участков». Четыре года спустя, в 2013-м, оно было ратифицировано . В частности, помимо других объектов, указан и этот: «Белорусская сторона передает в собственность Российской стороне земельные участки, расположенные на территории Республики Беларусь: площадью 30 000 кв. метров, кадастровый номер 500000000008005273 (г. Минск, Парк Дружбы народов)». Так что сегодня удивляться нечему (разве что тому, что о передаче население как следует не информировали).