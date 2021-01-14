Умер известный белорусский художник Леонид Щемелев

Источник материала: Onliner

На 98-м году жизни скончался народный артист Беларуси и лауреат госпремии Леонид Дмитриевич Щемелев. Он умер сегодня после тяжелой болезни, сообщил Белорусский союз художников.

«Мои картины — это мои дневники», — говорил Леонид Щемелев. Портреты балерины Людмилы Бржазовской, художника Виталя Цвирки, писателя Якуба Коласа, городские пейзажи Минска, Витебска, картины из путешествий по Средней Азии и Северу, сюжеты со свадьбами и праздниками — этим и не только отличается творчество художника.





«Леонид Щемелев — один из тех художников, чьи работы занимают решающее место в изобразительном искусстве Беларуси. Его творчество называют летописью эпохи. В своих работах Леонид Щемелев всегда искренне восхищался пейзажами родной Беларуси, создавая возвышенные, поэтические образы родного края и ее жителей. Его произведениям были присущи серьезный поиск образов, стремление познать мир, задуматься о сути этого мира», — говорится в записи Белорусского союза художников.





Леонид Щемелев родился 5 февраля 1923 года в Витебске. Участник Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен в боях за Беларусь. Окончил Минское художественное училище (1952), Белорусский государственный театрально-художественный институт (1959). Учился у Виталя Цвирки. Работал во всех жанрах станковой живописи. Неоднократно избирался на руководящие должности Союза художников БССР. С 2002 по 2005 год был председателем Совета Белорусского союза художников.

Народный артист БССР (1983). Лауреат Государственной премии Беларуси (1982) и Премии Союзного государства Беларуси и России в области литературы и искусства (2010). Кавалер ордена Франциска Скорины (2001) и многих других наград, в том числе орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени.





Городская картинная галерея работ Леонида Щемелева работает в Минске с 2003 года. Картины художника выставлялись в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, приобретались известными галереями и музеями. Работы находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, во всех областных краеведческих музеях Беларуси.

О времени и месте прощания с Леонидом Щемелевым будет сообщено позже.