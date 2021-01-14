Минпром: белорусские электромобили Geely начнут продавать ближе к лету 2021 года

Источник материала: Onliner

По словам министра промышленности Петра Пархомчика, 2020 год был лучшим за весь период работы «БелДжи»: «Очень важно, что мы отгрузили на экспорт 13 тысяч легковых автомобилей (планировали 11 тысяч)». Он также сообщил, что белорусские электромобили под брендом Geely появятся на рынке во второй половине этого года.

«В Беларуси тоже хорошо поработали благодаря нашим банкам, которые предлагают сегодня нашим потребителям очень хорошую систему услуг по приобретению авто, — Пархомчик озвучил итоги года для „БелДжи“ в эфире „Беларусь-1“. — В общей сложности продано или поставлено под реализацию более 22,5 тысяч легковых автомобилей».





Министр затронул и вопрос о появлении в стране электрокаров Geely: «Очень важным вопросом является производство в Беларуси электромобилей. У нас была достигнута договоренность, что в 2021 году от 500 до 1 тысячи электромобилей будет поставлено в нашу страну. Чтобы изучить спрос, понять возможности, а потом проводить все необходимые работы по подготовке к производству. Ожидать электромобили нужно ближе ко второму полугодию. Мы не снимаем вопрос. Думаю, что потребитель должен находиться в ожидании того, что появится наш белорусский электротранспорт».

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