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Рост потребительских цен в Беларуси превысил все прогнозы

14.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рост потребительских цен в Беларуси превысил все прогнозы

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  • 14.01.2021, 11:59
Рост потребительских цен в Беларуси превысил все прогнозы

Показатель по инфляции оказался самым высоким за последние четыре года.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, потребительские цены в 2020 году выросли на 7,4%, прибавив в декабре сразу 1,2%, сообщает «Белрынок».

Показатель по инфляции оказался самым высоким за последние 4 года — с тех пор как в 2017 году инфляция впервые после девальвации 2011 года опустилась ниже 10%.

По итогам 2019 года инфляция в Беларуси составила 5,6% после рекордного снижения 2018 года — 4,9% — это исторический минимум для самостоятельной Беларуси.

Несмотря на то, что уже в 2019 году не удалось удержать рост потребительских цен в пределах 5%, именно такой показатель изначально был установлен в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год.

Однако уже по итогам первого полугодия годовая инфляция превысила этот порог — в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 цены выросли на 5,2%. И все же летом у Нацбанка, еще была надежда на то, что удастся удержать рост цен в пределах 5%.

Однако эти надежды были утрачены после снижения белорусского рубля в августе на фоне разворачивающегося политического кризиса после выборов 9 августа 2020 года.

В связи с этим Нацбанк в ноябре по итогам инфляции за октябрь повысил прогноз по инфляции до 6%. Однако и этот рубеж был преодолен с легкостью за последние два месяца.

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