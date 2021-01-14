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В Брюсселе сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины

14.01.2021 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Более 70 человек задержаны в Брюсселе в результате массовой акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины.

В Брюсселе сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины

23-летнего парня доставили в полицейский участок после того, как он пытался бежать в ответ на просьбу предъявить документы. В отделении у молодого человека произошел сердечный приступ. Спасти его не удалось.

В Брюсселе сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Мирный протест перерос в погромы и беспорядки. Демонстранты строили баррикады, громили улицы, жгли дымовые шашки и забрасывали правоохранителей камнями. Некоторые попытались поджечь полицейский участок.

В Брюсселе сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины

В эпицентр погромов попал и король страны. Толпа преследовала его кортеж, однако в итоге автомобилю удалось скрыться. Для разгона толпы стражи порядка применили водометы. Несколько силовиков пострадали.

Люди в материале: Король Филипп

 
 
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Новости Бельгии. Более 70 человек задержаны в Брюсселе в результате массовой акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни жителей вышли на...
 
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