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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перечислены ускоряющие старение продукты Среди них — хлебобулочные изделия.

Специалисты считают, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток. Например, хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными.Такая пища отличается высоким содержанием консервантов и красителей, а также сахара, жира и соли. При этом она бедна витаминами и клетчаткой.В исследовании указывается, что употребление такой пищи уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они укорачиваются с возрастом в связи с естественными процессами в организме, однако продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.Научный эксперимент был проведен с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Исследователи изучили связь между рационом добровольцев и длиной теломеров. В результате выяснилось, что у людей, которые потребляют более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза повышаются шансы укорачивания теломеров.Ранее врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президентаперечислила полезные в условиях пандемии продукты. Ими оказались простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески. Шарошкина также отметила, что укроп, петрушка и зеленый лук должны быть включены в ежедневный рацион.