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Эта привычка сокращает жизнь на 28 лет

14.01.2021 12:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эта привычка сокращает жизнь на 28 лет
Иллюстративное фото
Вредные привычки способны значительно ухудшать состояние здоровья и отнимать годы жизни. Исследование проводили ученые из Каролинского института в Швеции.

Специалисты проанализировали продолжительность жизни людей, которые имели проблемы с алкоголем. Они собрали данные 1,1 млн пациентов из Дании, Финляндии и Швеции за 1987–2006 годы. У тех, кто регулярно употреблял спиртные напитки, продолжительность жизни была на 24–28 лет короче, чем у остальных. Ученые также указали на то, что алкоголь ухудшает качество жизни, так как наносит серьезный вред организму.

Тревожным сигналом может стать непреодолимая тяга к спиртным напиткам, а также если человек выбирает вредную привычку в качестве своего хобби. Исследование показало, что в среднем британские мужчины с алкоголизмом проживают до 53 лет, а женщины – до 58 лет, сообщает Express.
 
 
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Специалисты проанализировали продолжительность жизни людей, которые имели проблемы с алкоголем.
 
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