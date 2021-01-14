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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эта привычка сокращает жизнь на 28 лет Специалисты проанализировали продолжительность жизни людей, которые имели проблемы с алкоголем.

Специалисты проанализировали продолжительность жизни людей, которые имели проблемы с алкоголем. Они собрали данные 1,1 млн пациентов из Дании, Финляндии и Швеции за 1987–2006 годы. У тех, кто регулярно употреблял спиртные напитки, продолжительность жизни была на 24–28 лет короче, чем у остальных. Ученые также указали на то, что алкоголь ухудшает качество жизни, так как наносит серьезный вред организму.Тревожным сигналом может стать непреодолимая тяга к спиртным напиткам, а также если человек выбирает вредную привычку в качестве своего хобби. Исследование показало, что в среднем британские мужчины с алкоголизмом проживают до 53 лет, а женщины – до 58 лет, сообщает