Источник материала: UDF



Фото: belsat.eu

«Белсату»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поиск «крыс» среди своих соседей: появилась интерактивная карта контактов белорусских силовиков В целях безопасности создатели сервиса советуют заходить на ресурс через VPN.

Проект– это поиск «крыс» среди своих соседей. Это черная карта сотрудников силовых структур, причастных к политическим репрессиям против белорусов.Можно брать информацию с карточек и распространять листовки с этой информацией в подъезде и доме, где живет милиционер, отмечают создатели.В целях безопасности создатели сервиса советуют заходить на ресурс через VPN.