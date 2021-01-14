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Поиск «крыс» среди своих соседей: появилась интерактивная карта контактов белорусских силовиков
Источник материала: UDF
Фото: belsat.eu
Проект
Можно брать информацию с карточек и распространять листовки с этой информацией в подъезде и доме, где живет милиционер, отмечают создатели.
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