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Поиск «крыс» среди своих соседей: появилась интерактивная карта контактов белорусских силовиков

14.01.2021 12:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Поиск «крыс» среди своих соседей: появилась интерактивная карта контактов белорусских силовиков
Фото: belsat.eu
Суть карты – в новой форме протеста. Познакомить людей со своими соседями из карательных структур, чтобы люди увидели и задумались, кто живет с ними рядом. Ведь знать человека в лицо – это одно, а другое дело – знать, где и кем работает этот человек и какие должностные преступления он совершает, рассказали «Белсату» создатели сервиса.

Проект BlackMap.org – это поиск «крыс» среди своих соседей. Это черная карта сотрудников силовых структур, причастных к политическим репрессиям против белорусов.

Можно брать информацию с карточек и распространять листовки с этой информацией в подъезде и доме, где живет милиционер, отмечают создатели.

В целях безопасности создатели сервиса советуют заходить на ресурс через VPN.
 
 
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