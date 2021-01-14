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«Стыжусь родителей, которые работают в белорусской милиции!»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
- Мне 16 лет, живу в Минске и, как настоящий патриот своей страны, не желаю оставаться в стороне от того, что у нас сейчас происходит. Голосовать я еще по возрасту не могу, поэтому летом и осенью мы с друзьями каждый день ходили на акции, пока об этом не узнали мои родители.
Родители работают в милиции – мама на «кабинетной» должности, а вот папа такими операциями как раз и занимался. Но самое страшное, что они поддерживают действующую власть.
Практически каждый день у нас по этому поводу возникали скандалы – я им доказывал, что пришло время перемен и новых людей, а они мне твердили, что от добра добра не ищут, и нам и так неплохо живется.
Мои родители считают, что главное спокойствие и стабильность, а сами по сути участвовали в этих жестоких действиях, ведь их «коллеги» разгоняли дубинками и сажали людей в обезьянники. Мне очень стыдно, что они к этому причастны. К тому же, из-за моей позиции предки контролируют каждый шаг, а друзья теперь стараются не посвящать в свои планы, чтобы я случайно не «прокололся».
Скорей бы закончить школу и уехать куда-нибудь из дома, вот только от родителей нигде не скроешься, разве что в другой стране. Но как выжить с ними сейчас?
Дима, 16 лет
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Мои родители считают, что главное спокойствие и стабильность.
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