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«Стыжусь родителей, которые работают в белорусской милиции!»

14.01.2021 12:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Стыжусь родителей, которые работают в белорусской милиции!»
Иллюстративное фото
Раскол белорусского общества зачастую проходит даже через семьи. «Потерянное», по словам Лукашенко, молодое поколение требует перемен, а их родители «синими пальцами» держаться за чарку и шкварку, как эталон стабильной жизни. Вот такое письмо публикует издание uznayvse.ru

- Мне 16 лет, живу в Минске и, как настоящий патриот своей страны, не желаю оставаться в стороне от того, что у нас сейчас происходит. Голосовать я еще по возрасту не могу, поэтому летом и осенью мы с друзьями каждый день ходили на акции, пока об этом не узнали мои родители.

Родители работают в милиции – мама на «кабинетной» должности, а вот папа такими операциями как раз и занимался. Но самое страшное, что они поддерживают действующую власть.

Практически каждый день у нас по этому поводу возникали скандалы – я им доказывал, что пришло время перемен и новых людей, а они мне твердили, что от добра добра не ищут, и нам и так неплохо живется.

Мои родители считают, что главное спокойствие и стабильность, а сами по сути участвовали в этих жестоких действиях, ведь их «коллеги» разгоняли дубинками и сажали людей в обезьянники. Мне очень стыдно, что они к этому причастны. К тому же, из-за моей позиции предки контролируют каждый шаг, а друзья теперь стараются не посвящать в свои планы, чтобы я случайно не «прокололся».

Скорей бы закончить школу и уехать куда-нибудь из дома, вот только от родителей нигде не скроешься, разве что в другой стране. Но как выжить с ними сейчас?

Дима, 16 лет

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Теги: Минск
 
 
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Мои родители считают, что главное спокойствие и стабильность.
 
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