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YouTube заблокировал «большое интервью Лукашенко»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Отметим, что ранее соцсеть Instagram удалила аккаунты некоторых белорусских артистов. Так Александр Солодуха, сестры Груздевы, Алена Ланская, а также «Мисс Беларусь 2018» и депутат Мария Василевич оказались заблокированы.
Вел свой Instagram и одиозный ведущий телеканала СТВ Григорий Азаренок — сейчас его аккаунт не доступен. Кроме персоналий, нарушил правила Instagram государственный канал ОНТ.
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Отметим, что ранее соцсеть Instagram удалила аккаунты некоторых белорусских артистов.
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