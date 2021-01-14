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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так YouTube заблокировал «большое интервью Лукашенко» Отметим, что ранее соцсеть Instagram удалила аккаунты некоторых белорусских артистов.

Отметим, что ранее соцсеть Instagram удалила аккаунты некоторых белорусских артистов. Так, а также «Мисс Беларусь 2018» и депутатоказались заблокированы.Вел свой Instagram и одиозный ведущий телеканала СТВ— сейчас его аккаунт не доступен. Кроме персоналий, нарушил правила Instagram государственный канал ОНТ.