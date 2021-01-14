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YouTube заблокировал «большое интервью Лукашенко»

14.01.2021 12:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

YouTube заблокировал «большое интервью Лукашенко»
Иллюстративное фото
Телеканал СТВ опубликовал на своем YouTube-канале «большое интервью Лукашенко», которое было скопировано с телеканала «Россия 1». Но позже видео оказалось заблокировано «в целях соблюдения авторских прав».

Отметим, что ранее соцсеть Instagram удалила аккаунты некоторых белорусских артистов. Так Александр Солодуха, сестры Груздевы, Алена Ланская, а также «Мисс Беларусь 2018» и депутат Мария Василевич оказались заблокированы.

Вел свой Instagram и одиозный ведущий телеканала СТВ Григорий Азаренок — сейчас его аккаунт не доступен. Кроме персоналий, нарушил правила Instagram государственный канал ОНТ.
 
 
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Отметим, что ранее соцсеть Instagram удалила аккаунты некоторых белорусских артистов.
 
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