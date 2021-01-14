﻿ Как нужно заводить автомобиль в мороз - советы эксперта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как нужно заводить автомобиль в мороз - советы эксперта

14.01.2021 12:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Как нужно заводить автомобиль в мороз - советы эксперта
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
На Беларусь надвигаются аномальные холода. Некоторые автомобилисты могут столкнуться с тем, что машина не заводится. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По словам специалиста, если автомобиль и аккумулятор исправны, проблем не должно быть. Важно соблюдать простые правила: перед тем как завести машину, проверьте отключение в ней всех потребителей энергии. После включения зажигания следует подождать, пока отработает бензонасос, а затем включать стартер.

Эксперт советует хотя бы раз в квартал обслуживать аккумулятор, особенно перед зимой. Накануне сильных морозов необходимо наполнять бак проверенным топливом, особенно если вы заправляетесь «дизелем», который может замерзнуть.

Если вдруг машина не заводится, повторите попытку через минуту. Можно попробовать спрей, его распыляют во впускной коллектор. Средство облегчает воспламенение смеси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам специалиста, если автомобиль и аккумулятор исправны, проблем не должно быть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог: Вместо того, чтобы закупить вакцину для граждан, Лукашенко занимается тратой денег на развлекательные мероприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by