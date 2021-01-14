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Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин

«Прайм»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как нужно заводить автомобиль в мороз - советы эксперта По словам специалиста, если автомобиль и аккумулятор исправны, проблем не должно быть.

По словам специалиста, если автомобиль и аккумулятор исправны, проблем не должно быть. Важно соблюдать простые правила: перед тем как завести машину, проверьте отключение в ней всех потребителей энергии. После включения зажигания следует подождать, пока отработает бензонасос, а затем включать стартер.Эксперт советует хотя бы раз в квартал обслуживать аккумулятор, особенно перед зимой. Накануне сильных морозов необходимо наполнять бак проверенным топливом, особенно если вы заправляетесь «дизелем», который может замерзнуть.Если вдруг машина не заводится, повторите попытку через минуту. Можно попробовать спрей, его распыляют во впускной коллектор. Средство облегчает воспламенение смеси.