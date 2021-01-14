Flo урегулировали претензии США по поводу приватности пользовательниц

Источник материала: Tut.by

Белорусское приложение для женщин Flo урегулировало обвинения Федеральной торговой комиссии (FTC) США во лжи и разглашении приватной информации пользовательниц, пишет The Verge со ссылкой на релиз американского агентства. Об этом также сообщает dev.by .





По словам FTC, Flo обещало гарантировать конфиденциальность данных о здоровье, циклах и планах забеременеть, которые женщины вводят в приложение, но без их ведома отправляло эту информацию разработчикам встроенных маркетинговых и аналитических инструментов, в том числе Facebook и Google. Также Flo никак не ограничила использование этих данных сторонними компаниями.

В результате Facebook могла мгновенно получать и сопоставлять личные данные пользовательниц Flo с их профилями в соцсети, что позволяло ей лучше настраивать рекламу.

Сейчас трекер менструаций для женщин насчитывает более 100 млн пользовательниц.

«Приложения, которые собирают, используют и распространяют частную информацию о здоровье могут быть полезными, но потребитель должен быть уверен, что может доверять им. Мы пристально следим за тем, чтобы разработчики приложений для здоровья держали слово и ответственно относились к такой информации», — отметили в FTC.

В 2019 году Wall Street Journal провел расследование, в ходе которого выяснил, что ряд фитнес-приложений тайно делятся приватными данными своих пользователей с Facebook. Среди них оказалось и Flo. В ответ на публикацию компания начала аудит и оперативно «выпилила» Facebook Analytics SDK из приложения.

В рамках урегулирования с американским ведомством Flo обязуется уведомить пользовательниц о том, куда передавались их данные, и в будущем спрашивать разрешение на их передачу. Также должна быть проведена независимая аудиторская проверка практик Flo по защите приватности.

«Мы рады, что достигли соглашения с FTC и решили вопрос. Как было договорено, мы проведем экспертизу наших политик и процедур и будем регулярно отчитываться перед FTC. Конфиденциальность персональной информации о здоровье наших пользовательниц имеет для нас первостепенную важность», — заявили представители Flo в письме The Verge.