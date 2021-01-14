Посмотрите на концепт летающего автомобиля, который представили на CES 2021

Источник материала: Tut.by

Cadillac на выставке CES 2021, которая сейчас проходит в онлайн-формате, представил концепт летающего автомобиля. Об этом сообщает The Verge .





Устройство назвали eVTOL (электрическое воздушное устройство вертикального взлета и посадки). По словам Майкла Симко, ответственного за дизайн во всем General Motors, которому принадлежит Cadillac, eVTOL оснащается электрическим мотором на 90 кВт·ч. Этот мотор приводит в движение четыре роторных двигателя, с помощью которых новинка способна взлетать и садиться.

Симко еще раз отметил, что eVTOL пока только концепт. Это значит, что до серийного производства ему еще далеко. Но подобный транспорт можно будет использовать для перемещения по городу. Аппарат паркуется на крышах зданий.





RTVi добавляет: американская компания не первая, кто работает над подобным летающим устройством. Некоторые компании даже успели протестировать свои летающие такси — например, Uber и британцы из Vertical Aerospace. Свой eVTOL есть и у Airbus.