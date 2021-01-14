Камин на дровах и гостиная с видом на озеро. Вот как осуществилась мечта американских пенсионеров

Источник материала: Tut.by

Архитектурная студия GRT Architects построила этот черный дом с огромными треугольными окнами для супружеской пары, которая захотела переехать из шумного Манхэттена в более тихое место. Как говорится в описании проекта на сайте студии, клиенты попросили построить небольшой дом, чтобы «протестировать» умиротворенную загородную жизнь.





Округ Датчесс находится всего в двух часах езды от Нью-Йорка. Именно сюда заказчики GRT Architects решили перебраться после выхода на пенсию. Дети выросли и разъехались, поэтому им нужен был дом, где они периодически бы встречались с внуками.





Архитекторы предложили клиентам опробовать «загородную жизнь» в небольшом домике-студии на купленном ими участке внушительного размера — площадью 9,7 га.





Бюро расположило здание так, чтобы оно не закрывало вид на холмы и озеро и чтобы эта панорама была главным украшением интерьера.









Архитекторы спроектировали сооружение в виде трех отдельных объемов с крышами в форме клюва. Там разместились кухня, гостиная, а также гостевая спальня с откидными кроватями. Все комнаты ориентированы на разные стороны света и имеют отличающиеся друг от друга виды из окон.





Фасад дома облицован фактурным черным кирпичом — материалом, который создает оптические иллюзии в зависимости от освещения. А крыша покрыта натуральным кедром с медной отделкой, смягчающей лаконичный дизайн.





Владельцам очень понравилась студия, поэтому архитекторы уже приступили к строительству других сооружений: причала, бассейна и мастерской.