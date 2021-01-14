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Камин на дровах и гостиная с видом на озеро. Вот как осуществилась мечта американских пенсионеров
Источник материала: Tut.by
Архитектурная студия GRT Architects построила этот черный дом с огромными треугольными окнами для супружеской пары, которая захотела переехать из шумного Манхэттена в более тихое место. Как говорится в описании проекта на
Округ Датчесс находится всего в двух часах езды от Нью-Йорка. Именно сюда заказчики GRT Architects решили перебраться после выхода на пенсию. Дети выросли и разъехались, поэтому им нужен был дом, где они периодически бы встречались с внуками.
Архитекторы предложили клиентам опробовать «загородную жизнь» в небольшом домике-студии на купленном ими участке внушительного размера — площадью 9,7 га.
Бюро расположило здание так, чтобы оно не закрывало вид на холмы и озеро и чтобы эта панорама была главным украшением интерьера.
Владельцам очень понравилась студия, поэтому архитекторы уже приступили к строительству других сооружений: причала, бассейна и мастерской.
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Архитектурная студия GRT Architects построила этот черный дом в США для супругов-пенсионеров.
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