ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Камин на дровах и гостиная с видом на озеро. Вот как осуществилась мечта американских пенсионеров

14.01.2021 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Архитектурная студия GRT Architects построила этот черный дом с огромными треугольными окнами для супружеской пары, которая захотела переехать из шумного Манхэттена в более тихое место. Как говорится в описании проекта на сайте студии, клиенты попросили построить небольшой дом, чтобы «протестировать» умиротворенную загородную жизнь.


Округ Датчесс находится всего в двух часах езды от Нью-Йорка. Именно сюда заказчики GRT Architects решили перебраться после выхода на пенсию. Дети выросли и разъехались, поэтому им нужен был дом, где они периодически бы встречались с внуками.


Архитекторы предложили клиентам опробовать «загородную жизнь» в небольшом домике-студии на купленном ими участке внушительного размера — площадью 9,7 га.


Бюро расположило здание так, чтобы оно не закрывало вид на холмы и озеро и чтобы эта панорама была главным украшением интерьера.




Архитекторы спроектировали сооружение в виде трех отдельных объемов с крышами в форме клюва. Там разместились кухня, гостиная, а также гостевая спальня с откидными кроватями. Все комнаты ориентированы на разные стороны света и имеют отличающиеся друг от друга виды из окон.



Фасад дома облицован фактурным черным кирпичом — материалом, который создает оптические иллюзии в зависимости от освещения. А крыша покрыта натуральным кедром с медной отделкой, смягчающей лаконичный дизайн.


Владельцам очень понравилась студия, поэтому архитекторы уже приступили к строительству других сооружений: причала, бассейна и мастерской.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Архитектурная студия GRT Architects построила этот черный дом в США для супругов-пенсионеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Сморгонского района получил два года «домашней химии» за «публичное оскорбление президента»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by