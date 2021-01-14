Разговорчики в сети: «С такими кадрами и решениями провалиться невозможно!»

Источник материала: Салiдарнасць

Наталья Кочанова съездила на «Горизонт», где изучила перспективы развития территории холдинга в центре Минска. Байнет отреагировал.





Фото citydog.by

Как сообщает сайт Совета Республики, там руководительница говорила с собеседниками об «эффективном использовании каждого метра» и реконструкции зданий и сооружений. Неделей ранее, напомним, холдинг посещал Александр Лукашенко .

Байнет обсуждает визит Кочановой на «Горизонт». Кто-то говорит, что «нельзя, чтобы простаивали такие большие помещения – надо сдавать в аренду, чтобы все работало». Но многие задаются вопросами. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by .

«А что, сейчас неэффективно сдают в аренду каждый метр?»

«Я думал, в этом году нас ждут экономические трудности. Но с такими кадрами и решениями провалиться невозможно!»

«То есть, продолжать сдавать в аренду?! Вот и все инновации..»

«Зачем что-то выпускать, если можно сдавать помещения в аренду и зарабатывать больше. Ахаха. Это за этим ездил уже второй топ-чиновник за пару дней нового года?»

«Все должно приносить прибыль, а не просто работать. Если выгоднее сдавать в аренду нужно сдавать, если пригнать бульдозер и продать землю, нужно пригнать. Лучше с умом потратить деньги на нужную и продуманную соцпрограмму, чем на неэффективное и убыточное производство».

«Тут главный вопрос: как огромное производство за 26 лет превратилось просто в здание?»