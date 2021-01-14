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Разговорчики в сети: «С такими кадрами и решениями провалиться невозможно!»
14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Наталья Кочанова съездила на «Горизонт», где изучила перспективы развития территории холдинга в центре Минска. Байнет отреагировал.
Фото citydog.by
Как сообщает сайт Совета Республики, там руководительница говорила с собеседниками об «эффективном использовании каждого метра» и реконструкции зданий и сооружений. Неделей ранее, напомним,
Байнет обсуждает визит Кочановой на «Горизонт». Кто-то говорит, что «нельзя, чтобы простаивали такие большие помещения – надо сдавать в аренду, чтобы все работало». Но многие задаются вопросами. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки
«А что, сейчас неэффективно сдают в аренду каждый метр?»
«Я думал, в этом году нас ждут экономические трудности. Но с такими кадрами и решениями провалиться невозможно!»
«То есть, продолжать сдавать в аренду?! Вот и все инновации..»
«Зачем что-то выпускать, если можно сдавать помещения в аренду и зарабатывать больше. Ахаха. Это за этим ездил
«Все должно приносить прибыль, а не просто работать. Если выгоднее сдавать в аренду нужно сдавать, если пригнать бульдозер и продать землю, нужно пригнать. Лучше с умом потратить деньги на нужную и продуманную соцпрограмму, чем на неэффективное и убыточное производство».
«Тут главный вопрос: как огромное производство за 26 лет превратилось просто в здание?»
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Наталья Кочанова съездила на «Горизонт», где изучила перспективы развития территории холдинга в центре Минска. Байнер отреагировал.
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