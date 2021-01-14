ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Разговорчики в сети: «С такими кадрами и решениями провалиться невозможно!»

14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Наталья Кочанова съездила на «Горизонт», где изучила перспективы развития территории холдинга в центре Минска. Байнет отреагировал.

Разговорчики в сети: «С такими кадрами и решениями провалиться невозможно!»

Фото citydog.by

Как сообщает сайт Совета Республики, там руководительница говорила с собеседниками об «эффективном использовании каждого метра» и реконструкции зданий и сооружений. Неделей ранее, напомним, холдинг посещал Александр Лукашенко.

Байнет обсуждает визит Кочановой на «Горизонт». Кто-то говорит, что «нельзя, чтобы простаивали такие большие помещения – надо сдавать в аренду, чтобы все работало». Но многие задаются вопросами. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«А что, сейчас неэффективно сдают в аренду каждый метр?»

«Я думал, в этом году нас ждут экономические трудности. Но с такими кадрами и решениями провалиться невозможно!»

«То есть, продолжать сдавать в аренду?! Вот и все инновации..»

«Зачем что-то выпускать, если можно сдавать помещения в аренду и зарабатывать больше. Ахаха. Это за этим ездил уже второй топ-чиновник за пару дней нового года?»

«Все должно приносить прибыль, а не просто работать. Если выгоднее сдавать в аренду нужно сдавать, если пригнать бульдозер и продать землю, нужно пригнать. Лучше с умом потратить деньги на нужную и продуманную соцпрограмму, чем на неэффективное и убыточное производство».

«Тут главный вопрос: как огромное производство за 26 лет превратилось просто в здание?»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наталья Кочанова съездила на «Горизонт», где изучила перспективы развития территории холдинга в центре Минска. Байнер отреагировал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите на концепт летающего автомобиля, который представили на CES 2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by