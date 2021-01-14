Анжелика Агурбаш: «Все действия Лукашенко и его команды сейчас направлены на самоуничтожение»

Источник материала: Салiдарнасць

Певица — о поддержке белорусов и непонятной позиции коллег по цеху.





Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш поддержала семью политзаключенного Игоря Лосика и призвала его остановить голодовку.

— Все наши политзаключенные — герои. Я хочу поддержать семью Игоря Лосика, его лично, его родных и близких. Хочу призвать его остановить голодовку. Он должен, в первую очередь, думать о том, чтобы выйти из застенков живым.

Никому ничего в данной ситуации доказать невозможно. Обратить внимание на себя, на свои принципы, на свое человеческое достоинство невозможно, потому что не перед кем метать бисер, — заявила Агурбаш в эфире Свабода Premium , дополнив, что обязательно отправит Игорю письмо.

По мнению певицы, именно сейчас настало время, когда «нельзя отмалчиваться и нужно называть вещи своими именами», поэтому ей непонятна позиция коллег по цеху, которые предпочли не высказывать свою позицию.

— Анатолий Ярмоленко остался единственным зубром на белорусской эстраде и своим фактором личности, своим авторитетом, на мой взгляд, должен был встать впереди народа и защитить его. Мне искренне жаль, что он этого не сделал и остался на той стороне. Так должны были сделать многие, которые сейчас отсиживаются.

Мне понятна позиция Ланской, Солодухи и остальных. Кто-то перешел и поддерживает сторону народа, сторону света. Но мне непонятна нейтральная позиция моих коллег, деятелей искусств, которых я искренне ценила и уважала.

Я общаюсь с представителями творческой интеллигенции белорусского происхождения. Андрей Макаревич, Рита Дакота, IOWA, Би-2, театральное сообщество, многие выдающиеся актеры и артисты поддержали белорусов. Не остались равнодушными сильные духом, уверенные в себе, самодостаточные личности, — сделала вывод артистка.

Именно сейчас в Беларуси начался период духовного возрождения, отмечает она, появляется огромное количество креативных творческих проектов.

—Я думаю, что падение духовности, духа произошло в 1995 году, когда по воле Лукашенко убрали нашу БЧБ-символику. И мы все стали потихоньку заложниками ситуации.

Но сейчас всеми своими действиями Лукашенко делает все для того, чтобы БЧБ-сцяг стал символом свободы, веры, справедливости, а красно-зеленый государственный флаг стал символом террора, агрессии, беспредела. Все действия Лукашенко и его команды сейчас направлены на абсолютное самоуничтожение.

В то же время во всей стране началось духовное возрождение. Народ сплочен, проснулся этот дух, который не задушить, не погасить, не сломить. Но люди сражаются одни, народ в ловушке, он абсолютно незащищен от террора, — говорит Агурбаш.

Она призналась в любви к своей стране и народу, заявив, что сама готова к самопожертвованию.

— Я готова на отчаянные поступки. И в крайней ситуации мне будет все равно, что будет со мной, я всегда буду на стороне света, рядом с моим белорусским народом, — подытожила певица.