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Импичмент Трампу и инаугурация Байдена: что происходит в Вашингтоне – видео

14.01.2021 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дональд Трамп стал первым президентом США в истории, которого дважды подвергли импичменту во время его пребывания в должности. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте действующего президента страны, обвинив его в "подстрекательстве к нападению" на здание Капитолия, которое произошло в среду, 6 января.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Текст резолюции об импичменте был обнародован в понедельник, и спустя два дня он был принят в ходе голосования всеми демократами и десятью республиканцами. За импичмент действующего президента США проголосовали 232 человека, против – 197.

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что Сенат рассмотрит обвинение после инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января. Тем временем в Вашингтоне идет подготовка к церемонии инаугурации Байдена.

Рабочие монтируют сцену и декорации для мероприятия, а вокруг здания усиливается безопасность: устанавливают заборы и блокируют дороги, полицейские и национальная гвардия охраняют входы вокруг.

После штурма Капитолия США сторонниками Трампа на прошлой неделе ФБР предупредило о запланированных вооруженных протестах в Вашингтоне перед инаугурацией.

Сообщается, что 20 января Национальная гвардия направит в округ Колумбия 20 тысяч военнослужащих для усиления безопасности.

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Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу из-за беспорядков в Капитолии, тем временем вовсю идет подготовка инаугурации...
 
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