Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших футбольных арбитров десятилетия













рейтинг Феликс Брых из Германии, он набрал 141 балл, на втором месте турок Джюнейт Чакыр – 140 баллов, замыкает тройку лидеров голландец Бьорн Кёйперс – 133 балла. ВозглавилФеликс Брых из Германии, он набрал 141 балл, на втором месте турок Джюнейт Чакыр – 140 баллов, замыкает тройку лидеров голландец Бьорн Кёйперс – 133 балла.





Чтобы составить объективный рейтинг, IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший арбитр года получал 20 баллов, второй лучший арбитр — 19 баллов, третий лучший арбитр — 17 баллов и так далее до двадцатого места.



