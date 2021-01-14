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Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших футбольных арбитров десятилетия
Источник материала: Партизан
Белорусов в нем нет.
Возглавил
Чтобы составить объективный рейтинг, IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший арбитр года получал 20 баллов, второй лучший арбитр — 19 баллов, третий лучший арбитр — 17 баллов и так далее до двадцатого места.
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