ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших футбольных арбитров десятилетия

14.01.2021 12:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусов в нем нет.




Возглавил рейтинг Феликс Брых из Германии, он набрал 141 балл, на втором месте турок Джюнейт Чакыр – 140 баллов, замыкает тройку лидеров голландец Бьорн Кёйперс – 133 балла.

Чтобы составить объективный рейтинг, IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший арбитр года получал 20 баллов, второй лучший арбитр — 19 баллов, третий лучший арбитр — 17 баллов и так далее до двадцатого места.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Разговорчики в сети: «С такими кадрами и решениями провалиться невозможно!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by